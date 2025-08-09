Untapped Sponsorship

Hosted by
About this event
Company logo on all marketing materials (print, digital, social)
Company logo on tasting glass.
Premier logo placement on event, banner, and tasting
Company logo on all marketing materials (print, digital, social)
Premier logo placement on event, banner, and tasting stations
6 event tickets
Logo on event banner and promotional posters
Recognition on Crystal River Main Street social media
4 event tickets
Name/logo listed on shared sponsor board at event
Recognition on Crystal River Main Street social media
2 event tickets
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!