Uplift Youth Foundation

Hosted by

Uplift Youth Foundation

About this event

UPLIFT Youth Foundation I 6th Annual Fundraiser

5921 Valencia Cir

Rancho Santa Fe, CA 92067, USA

Option 1: General Admission $50
$50

General Admission for 1 ($50)

Option 2: $100
$100

General Admission for 1 ($50) + Donation

Option 3: $250
$250

General Admission for 1 ($50) + Donation

Option 4: $500
$500

General Admission for 1 ($50) + Donation

Option 5: $1,500
$1,500
This is a group ticket, it includes 2 tickets

General Admission for 2 ($100) + Donation

Option 6: $2,500
$2,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

General Admission for 4 ($200) + Donation

Option 7: $5,000
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets

General Admission for 6 ($300) + Donation

Optional Add-On: Gray UPLIFT T-Shirt
$20

Get your Gray UPLIFT T-shirt now, available in sizes S-XL. Featuring the UPLIFT logo on the front for a stylish look. Your support makes a difference! Wear your impact-shop now and UPLIFT the future!

Add a donation for Uplift Youth Foundation

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!