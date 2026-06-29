A neon blue crown hovers above the glowing text "The USUAL SUSPECTS" set against a dark background with a checkered pattern below.
Christ the King Catholic Church - Milwaukie, OR

Hosted by

Christ the King Catholic Church - Milwaukie, OR

About this event

Upon This ROCK - Ft. The Usual Suspects

11709 SE Fuller Rd

Milwaukie, OR 97222, USA

Sort by category

PARKING - Standard
$20

1-Car (up to 12 passenger van)


CTK Church Lot or La Salle - Based on Availability


THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT

PARKING - PREMIUM
$50

1-Car (up to 12 passenger van)


CTK School Parking Lot.


THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT

PARKING - Handicap
$20

MUST HAVE HANDICAP PARKING PERMIT


1-Car (up to 12 passenger van)


CTK Parish OFFICE Parking Lot.


THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT

Adult Dinner
$10

First Come-First Served - 3 Food Booths to choose from.

Kid's Dinner
$6

First Come-First Served - 3 Food Booths to choose from.

SNACKS & SOFT DRINKS
$1

1 Ticket = Beverage or Snack/ Option.


Available at the Youth Group Hosted Snack and Soft Drink Booths!

ADULT BEVERAGE - PREMIUM
$10

Premium Canned Cocktails and Drinks

ADULT BEVERAGE - STANDARD
$6

Beer, Wine, Cider, & Seltzer

Adult T-Shirt: SIZE Small
$15

Unisex Adult Shirt - SMALL

Adult T-Shirt: SIZE MEDIUM
$15

Unisex Adult Shirt - MEDIUM

Adult T-Shirt: SIZE LARGE
$15

Unisex Adult Shirt - LARGE

Adult T-Shirt: SIZE X-LARGE
$15

Unisex Adult Shirt - X-LARGE

Adult T-Shirt: SIZE XX-LARGE
$15

Unisex Adult Shirt - XX-LARGE

YOUTH T-Shirt: SIZE X-SMALL
$10

Unisex Youth Shirt - X-SMALL

YOUTH T-Shirt: SIZE SMALL
$10

Unisex Youth Shirt - SMALL

YOUTH T-Shirt: SIZE MEDUIM
$10

Unisex Youth Shirt - MEDUIM

YOUTH T-Shirt: SIZE LARGE
$10

Unisex Youth Shirt - LARGE

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