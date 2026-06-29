Upon This ROCK - Ft. The Usual Suspects

About this event
Sort by category
1-Car (up to 12 passenger van)
CTK Church Lot or La Salle - Based on Availability
THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT
1-Car (up to 12 passenger van)
CTK School Parking Lot.
THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT
MUST HAVE HANDICAP PARKING PERMIT
1-Car (up to 12 passenger van)
CTK Parish OFFICE Parking Lot.
THIS IS YOUR ENTRY TO THE EVENT
First Come-First Served - 3 Food Booths to choose from.
First Come-First Served - 3 Food Booths to choose from.
1 Ticket = Beverage or Snack/ Option.
Available at the Youth Group Hosted Snack and Soft Drink Booths!
Premium Canned Cocktails and Drinks
Beer, Wine, Cider, & Seltzer
Unisex Adult Shirt - SMALL
Unisex Adult Shirt - MEDIUM
Unisex Adult Shirt - LARGE
Unisex Adult Shirt - X-LARGE
Unisex Adult Shirt - XX-LARGE
Unisex Youth Shirt - X-SMALL
Unisex Youth Shirt - SMALL
Unisex Youth Shirt - MEDUIM
Unisex Youth Shirt - LARGE
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!