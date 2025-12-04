Upper 90 Soccer Booster Club's 2025 Raffle - Supporting BHS Boy's Soccer

Kendra Scott Necklace
$5

1 entry

Dr. Delgado's Dental Gift Pack
$5

Phillips Sonicare Toothbrush

Teeth Whitening Pack - 35 treatments

Colgate Toothpaste

Tumbler

Valued at $130

Gift Card Bundle
$5

$20 Raising Canes

$25 Academy

$25 Rosas Cafe

$20 Nikkis Pasta & Pizza

$10 Amazon

$30 Dicks Sporting Goods

B & B theatres Gift Bundle
$5

4 Movie Passes

$20 B&B Theatre's Gift Card

Candy & Popcorn

Budha Girl Bracelet Set
$5
Dri-fit Short Sleeve Shirt
$5

Size XL

Dri-fit Short Sleeve Shirt
$5

Size Large

Birdville Soccer Shirt & Hawks Beanie
$5

Size Large, Short Sleeve

Hawks Beanie - Non Cuffed

Birdville Soccer Shirt & Birdville Soccer Beanie
$5

Size Large, Short Sleeve

Birdville Soccer Beanie - Cuffed

