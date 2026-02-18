Upper Alton Association Inc

Offered by

Upper Alton Association Inc

About the memberships

Membership Dues

2026 Annual Membership - Resident
$25

Valid until June 10, 2027

Any Resident may join the UAA for a yearly membership of $25. This is for 1 single family residence, so spouses or families join under one fee. Only 1 voting member per household may partake in elections or proposals at meetings.

2026 Annual Membership - Business
$100

Valid until June 10, 2027

Any business may join the UAA for a yearly membership of $100. Only 1 voting member per business may partake in elections or proposals at meetings.

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