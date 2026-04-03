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About this event

US Sailing Adult Keelboat Classes Jackson Park 2026

6400 S Promontory Dr Dock D

Chicago, IL 60649, USA

Adult Sailing (J) - JUNE Session 1
$550

Class dates are: June 6, 7 and 13
Please see Course description at left.
Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing (J) - JUNE - Session 2
$550

Class dates are: June 21, 27, 28
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing (J) - JULY Session 3
$550

Class dates are: July 5, 11, 12
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Instructor: TBA
Time:TBA

Adult Sailing (J) - JULY- Session 4
$550

Class dates are: July 18, 19, 25
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing (J) - August Session 5
$550

Class dates are: August 1, 2, 8
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing (J) - August Session 6
$550

Class dates are: August 22,23,29
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing (J) - September Session 7
$550

Class dates are:

August 30 September 5 and 6
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing September - Session 8
$550

Class dates are:

September 12,13,19
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Instructor: TBA
Time: TBA

Adult Sailing - September Session 9
Pay what you can

Class dates are:

September 20,26, 27
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Instructor: TBA
Time: TBA

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