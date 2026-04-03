US Sailing Adult Keelboat Classes Jackson Park 2026

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Class dates are: June 6, 7 and 13
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are: June 21, 27, 28
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are: July 5, 11, 12
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Instructor: TBA
Time:TBA
Class dates are: July 18, 19, 25
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are: August 1, 2, 8
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Time: TBA
Class dates are: August 22,23,29
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are:
August 30 September 5 and 6
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are:
September 12,13,19
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Instructor: TBA
Time: TBA
Class dates are:
September 20,26, 27
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Instructor: TBA
Time: TBA
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