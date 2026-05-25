Usa Warriors Ice Hockey Program

Hosted by

Usa Warriors Ice Hockey Program

About this event

USA Warriors 3rd Annual Golf Tournament

1380 Central Ave

Davidsonville, MD 21035, USA

Individual Golfer
$250

Golf entry, food & beverages, player gift package, awards dinner access

Foursome
$900
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Entry for 4 golfers, food & beverages, gift packages, awards dinner access

Sponsor a Veteran Foursome
$1,500
This is a group ticket, it includes 4 tickets

Sponsor a veteran team, covers tournament costs, awards dinner recognition, social media recognition, direct mission impact — limited to 10

Presenting Sponsor
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets

2 foursomes, naming rights, premier logo placement, logo on emails, event signage, social media, photo opportunities, website recognition, cart branding, awards dinner

USA Warriors Hat Sponsor
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets

Custom co-branded hats for every golfer, 2 foursomes, logo on hats, social media, event signage, website

Beverage Cart Sponsor
$5,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets

1 foursome, cart branding, employee participation, promo distribution, photos

Reape Family Donation
$7,500
This is a group ticket, it includes 8 tickets
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