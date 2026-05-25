USA Warriors 3rd Annual Golf Tournament

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About this event
Golf entry, food & beverages, player gift package, awards dinner access
Entry for 4 golfers, food & beverages, gift packages, awards dinner access
Sponsor a veteran team, covers tournament costs, awards dinner recognition, social media recognition, direct mission impact — limited to 10
2 foursomes, naming rights, premier logo placement, logo on emails, event signage, social media, photo opportunities, website recognition, cart branding, awards dinner
Custom co-branded hats for every golfer, 2 foursomes, logo on hats, social media, event signage, website
1 foursome, cart branding, employee participation, promo distribution, photos
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