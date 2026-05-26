USA Warriors 3rd Annual Golf Tournament Branding Oppurtunities

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About this event
Contest signage, employee activation, option to donate foursome to veteran team
Custom branded head covers, sponsor visibility throughout event
Branded golf balls distributed to all players, 1 foursome, sponsor recognition
Windshield signage, screen branding, banner placement, website, social
Raffle station branding, announcement recognition, social media, event signage
Branding on player gift bags, event recognition
Custom branded ball markers, sponsor recognition
Branded cooler giveaway, awards recognition, sponsor signage
Pro long driver hits first drive for foursomes, hole signage, sponsor recognition, on-course interaction
Hole Signage Men's & Women's available, contest signage, recognition during awards
Hole Signage Men's & Women's available, contest signage, recognition during awards
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