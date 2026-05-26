Usa Warriors Ice Hockey Program

Hosted by

Usa Warriors Ice Hockey Program

About this event

USA Warriors 3rd Annual Golf Tournament Branding Oppurtunities

1380 Central Ave

Davidsonville, MD 21035, USA

Hockey Stick Putting Contest
$4,000

Contest signage, employee activation, option to donate foursome to veteran team

Custom Golf Head Cover
$4,000

Custom branded head covers, sponsor visibility throughout event

Golf Ball Sponsor
$4,000

Branded golf balls distributed to all players, 1 foursome, sponsor recognition

Golf Cart Sponsor
$3,500

Windshield signage, screen branding, banner placement, website, social

50/50 Raffle Sponsor
$2,500

Raffle station branding, announcement recognition, social media, event signage

Drawstring Goodie Bag Sponsor
$2,500

Branding on player gift bags, event recognition

Ball Marker Sponsor
$2,500

Custom branded ball markers, sponsor recognition

YETI Cooler Sponsor
$2,500

Branded cooler giveaway, awards recognition, sponsor signage

Pro Long Drive Sponsor
$1,000

Pro long driver hits first drive for foursomes, hole signage, sponsor recognition, on-course interaction

Contest - Longest Drive
$750

Hole Signage Men's & Women's available, contest signage, recognition during awards

Hole in One Contest
$750

Hole Signage Men's & Women's available, contest signage, recognition during awards

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