USF Da3wah Table Followed by Lunch at Tarek's Cafe

USF Marshall Center

Chicken Tenders, Fries, and Water
$8.50
Half Turkey & Cheese Sub, Chips & Water
$8.50
Half Tuna Wrap, Chips & Water
$8.50
Whole Turkey & Cheese Sub ONLY
$10
Whole Tuna Wrap ONLY
$10
Whole Turkey & Cheese Sub, Chips or Cookie, and Water
$12
Whole Tuna Wrap, Chips or Cookie, and Water
$12
Whole Philly Cheese Steak, Chips or Cookie, and Water
$15

common:zeffyTipDisclaimerTicketing