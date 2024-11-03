eventClosed

USNSCC Alamo Battalion's Military Ball Silent Auction

HVAC Unit UV system WITH Professional Install by Beluga Air
HVAC Unit UV system WITH Professional Install by Beluga Air item
HVAC Unit UV system WITH Professional Install by Beluga Air
$100

AC Unit UV Light system PROFESSIONALLY INSTALLED by Beluga Air. Valued at $395 More information: https://mybelugaair.com/uv-lights-savings/ https://ultravation.com/ultramax-ezuv/
Whataburger Lover's Basket: A Year of Burgers & Swag
Whataburger Lover’s Basket: A Year of Burgers & Swag item
Whataburger Lover’s Basket: A Year of Burgers & Swag
$75

This awesome gift basket has 52 FREE Whataburger coupons—one Whataburger for every week of the year! Plus, you’ll score Whataburger swag including Whataburger socks, sunglasses, a neoprene case, and not one but two reversible Fancy/Spicy Ketchup koozies! And, of course, your very own bottles of Whataburger’s Fancy and Spicy Ketchup to add a Texas twist to every meal. Value: $399
Black Rifle Coffee Company Swag Bag
Black Rifle Coffee Company Swag Bag item
Black Rifle Coffee Company Swag Bag
$50

Black Rifle Coffee SWAG Bag 2 Men's tees 1 Women's tee 1 Beanie 2 Mugs 3 KCup Cartons 1 Bag of Java (Coffee) 1 Sticker Retail MSRP $190
SAMA Membership: Unlock a Year of Art
SAMA Membership: Unlock a Year of Art item
SAMA Membership: Unlock a Year of Art
$35

Dive into a year of art, culture, and exclusive perks with a SAMA Membership! Two adults can enjoy unlimited free admission to the museum and special exhibitions, so you can explore inspiring collections whenever you like. Get discounted tickets to select programs and events, keeping you at the heart of every exciting moment. Stay connected with ArtNow, the museum's members-only publication, filled with behind-the-scenes stories and artist highlights. Plus, say goodbye to parking hassles with free museum parking during open hours. This membership is your key to a vibrant year of artistic discovery at SAMA! Value $125
Holiday Magic from the Best Seats in the House
Holiday Magic from the Best Seats in the House item
Holiday Magic from the Best Seats in the House
$90

Step into a world of holiday enchantment with two Starlight Suite tickets to the beloved Nutcracker: Magical Christmas Ballet at the iconic Majestic Theater! On December 28 at noon, you’ll enjoy the best seats in the house with a Starlight Suite experience that adds an extra layer of magic to this timeless performance. Your tickets come with exclusive access to the Starlight Suite Lounge, seat-side cocktail service at the tap of a QR code, and complimentary valet parking to make your arrival and departure effortless. Don’t miss your chance to make this holiday season unforgettable with an experience that combines luxury, convenience, and a dazzling ballet performance! Value: $310
Serve, Snack & Smash! Chicken N Pickle Play Pack
Serve, Snack & Smash! Chicken N Pickle Play Pack item
Serve, Snack & Smash! Chicken N Pickle Play Pack
$25

Rally your crew because this package includes 60 minutes of free court time, paddle and ball rentals, and two delicious appetizers to keep you fueled for all the action. Whether you’re a pickleball pro or a first-timer, this experience promises to be an unforgettable time on the court and some tasty bites to celebrate your wins. Game on! Value $85
Valero Backpack Cooler, Swag & Gas Cards item
Valero Backpack Cooler, Swag & Gas Cards
$105

Gear up for your next outing with this ultimate adventure bundle, courtesy of Valero Energy! This package includes: *$300 in Valero fuel cards to power your travels, whether you're hitting the road for a weekend getaway or a daily commute. *A sleek and durable cooler backpack, perfect for keeping your drinks and snacks chilled on the go. *Two stainless steel water bottles to stay hydrated in style. *Two branded koozies to keep your beverages cold. Value: $350
Natural Bridge Caverns Discovery Tour for Two
Natural Bridge Caverns Discovery Tour for Two item
Natural Bridge Caverns Discovery Tour for Two
$20

Explore the largest cavern in Texas with this unforgettable Discovery Tour experience! Venture through vast chambers adorned with breathtaking natural formations like soda straws, flowstone, stalagmites, and stalactites—each sculpted over thousands of years. Led by knowledgeable tour guides, you'll enjoy fascinating educational insights at every stop, enhanced by state-of-the-art lighting that brings the caverns' beauty to life. Journey through the first chambers discovered at Natural Bridge Caverns and marvel at awe-inspiring sights around every corner. Tickets are only valid Monday through Friday and not on holidays, holidays, weekends, or weeks. Value $60
Double-Double Delight: In-N-Out Swag Box
Double-Double Delight: In-N-Out Swag Box item
Double-Double Delight: In-N-Out Swag Box
$40

Double-Double Delight: In-N-Out Swag Box is the ultimate treat for any In-N-Out enthusiast. This basket is packed with exclusive goodies and delicious meal vouchers, making it the perfect gift for fans of this iconic burger joint. The basket includes: A stylish In-N-Out hat An XL In-N-Out t-shirt An In-N-Out beach towel A handy lunch/cooler bag Fun In-N-Out stickers A quirky hamburger pen A special 75th anniversary insulated tumbler 12 meal cards, each good for one burger, fries, and a drink! Whether you're a longtime lover of In-N-Out or new to the Double-Double magic, this gift basket offers a delightful mix of merchandise and meals to satisfy your cravings and show off your burger pride. Value: $150
SMART Wi-Fi Thermostat WITH Professional Install by Beluga
SMART Wi-Fi Thermostat WITH Professional Install by Beluga item
SMART Wi-Fi Thermostat WITH Professional Install by Beluga
$50

Smart WiFi Thermostat. This auction INCLUDES the professional installation by Beluga Air. Valued at $395 https://mybelugaair.com/smart-thermostat/
4 Daily tickets to Six Flags Fiesta Texas
4 Daily tickets to Six Flags Fiesta Texas item
4 Daily tickets to Six Flags Fiesta Texas
$25

Valued at $120. Courtesy of Beluga Air.
Jump Into Fun at Altitude Trampoline Park
Jump Into Fun at Altitude Trampoline Park item
Jump Into Fun at Altitude Trampoline Park
$35

Get ready for high-flying excitement with this package of four (4) 120-minute passes to Altitude Trampoline Park! Perfect for kids and kids-at-heart, you'll enjoy two full hours of bouncing, flipping, and soaring across the park’s trampolines, foam pits, and other thrilling attractions. The package also includes Altitude grip socks, ensuring a safe and fun experience for everyone. Whether it’s a family outing, a birthday celebration, or just a fun way to burn off energy, this is your ticket to unforgettable fun!
Chocolate Lovers Dream Basket item
Chocolate Lovers Dream Basket
$25

Indulge your sweet tooth with this gift basket filled with decadent delights that are perfect for the chocolate connoisseur! Whether treating yourself or surprising someone special, this basket promises to satisfy every chocolate craving and create a moment of pure bliss! Value: $75
James Avery Enamel Cordoba Necklace
James Avery Enamel Cordoba Necklace item
James Avery Enamel Cordoba Necklace
$30

Add a touch of vibrancy to your jewelry collection. Drawing inspiration from the intricate mosaic tiles of Córdoba, Spain, this stunning enameled sterling silver necklace combines timeless design with versatile charm. Whether you're dressing up your favorite jeans or adding flair to a little black dress, this necklace is the perfect accessory to make a statement. Value: $110
One year HVAC Annual Service Agreements Package item
One year HVAC Annual Service Agreements Package
$80

Included in the bundle: 2 Free Service Calls Priority Scheduling 10% Discount on All Repairs One-year Warranty on Parts Replaced One-Year Warranty On Labor Chemically Clean Condenser Coil Bio Fresh Treatment A/C Tune-up (18-point inspection) Heat Tune-up (17-point inspection) A fee may apply to additional units https://mybelugaair.com/memberships/ $779.90* worth of services valued at $239.40 annually!
Heat Tune-up – 17-Point Inspection
Heat Tune-up – 17-Point Inspection
$25

Don't let your heating system let you down this winter!!! Service includes Gas Furnace, Heat Pumps, Wall Furnace Check Gas Valve, Laser Temperature Test, Calibrate Thermostat (if needed) Oil Blower Motor, Vacuum Return Air Chamber, Clean Pilot Assembly (if applicable) Clean Flame Sensor (if applicable) check and clean Combustion Air, Check Carbon Monoxide Leaks, check all safety controls, Visually Inspect Ducting condition (Air Leaks) Check Motor Amperage, Check all Electrical Components, Check Air Filter and replace (if applicable), Lubricate all moving parts, check Igniter system. Valued at $80
U.S. Navy Seabee Ornament item
U.S. Navy Seabee Ornament
$15

Limited edition ornament depicts the United States Naval Construction Battalions, better known as the Navy Seabees. Value: $49.99
