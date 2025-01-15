Hosted by

Unitarian Universalist Congregation of the Susquehanna Valley

UUCSV Silent Auction (Spring 2025)

UUCSV, 265 Point Township Dr, Northumberland, PA 17857 (or dropoff by arrangement - we'll contact you if you win!)

Event rental at the Priestley Memorial Chapel item
Event rental at the Priestley Memorial Chapel
$300

Starting bid

Rent the beautiful Priestley Memorial Chapel in Northumberland for your event! The Joseph Priestley Memorial Chapel is the oldest church building in the Borough, and was built in 1834 by members of the Unitarian Congregation and that included descendents of Joseph Priestley’s grandson. It is lovingly maintained by a local association and is a beautiful space for weddings, musical presentations, and more. Learn more about this unique space at http://priestleychapel.org
$50 gift certificate for dog grooming (2 available!)
$25

Starting bid

Pamper your puppy with dog grooming at Moondoggie Spa in New Colombia, PA! See more about this amazing local business at their website: https://www.moondoggiespa.com/index.html (Note, there are two $50 gift certificates on offer, and will be won by the top TWO bids!)
Pet portrait by artist Dick Bonham
$75

Starting bid

Capture your beloved pets in an original painting by local artist and UUCSV member Dick Bonham!
Beginner's Tool Box
$75

Starting bid

Our Minister, DC Fortune, has worked in house rennovation since he was 16. He curated this beginner's toolbox with the young people of our congregation in mind -- what would they need to do minor repairs in their first apartment or house? There is a complete list attached, but this toolbox would be the perfect gift for any young person starting out on their own!
"A Mocktail Symposium" (6 seats for the top 6 bidders!)
$35

Starting bid

Come join Jay and Robert, two of our congregation’s members in their home from 3-6 p.m. on Sunday May 4! They will provide an array of alcohol-free drinks, as well as delicious finger foods for every diet (you won't need dinner after toy leave!) Soft music will play and we will recite some poetry as we lounge and delve into ANY subjects we choose... Perhaps we'll wax philosophic on things like: space travel, earthly travel, time travel, philosophy, the environment, human rights and more - it's up to you!
Homemade Vaseline
$5

Starting bid

You'll never want to use traditional vaseline again! This homemade cream is made of coconut oil, olive oil, and local beeswax by UUCSV member Clare. Your hands will be smooth as silk! There are three 4oz jars for the top three bidders.
Butterfly Painting by Sylvia Denger, local artist
$40

Starting bid

This framed, ready-to-hang original print of a piece by UUCSV member Sylvia Denger would be a lovely addition to your home! Framed, this piece measures 15.5 x 12.5 inches.
Original art by Sylvia Denger
$40

Starting bid

This framed, ready-to-hang "tea bag" art was created by UUCSV member Sylvia Denger. This Monarch butterfly will brighten your life! Framed, this piece measures 7.5 x 5.5 inches.
Pewter Owl art, by Dick Bonham
$60

Starting bid

This original, cast-pewter owl in flight will bring nature into your home. Made by local artist (and UUSCV member) Dick Bonham.
Homemade 12 point star blanket
$40

Starting bid

This amazing 12 point star blanket was crocheted by one of our members! Brighten up any room!! (Acrylic yarn) Measures 82 inches in diameter.
Fidgetbox
$15

Starting bid

A new Fidgetbox set with a few additions, including a homemade bear made by one of our members! Perfect for your favorite fidgety person, young or old!
Small tool kit
$10

Starting bid

Is Rev. DC's "Beginner's Toolkit" too big for you? Here's a small toolkit for those who just need to fix occasional small things!
"Safe and Sound" Repair Guide by the "Trans Handy Ma'am"
$20

Starting bid

Maybe you saw those two tool kits and thought, "But I have all the tools I need -- I just don't know what to DO with them!" Then this guide is for you! Let TikTok phenom the "Trans Handy Ma'am" teach you how to repair things like a pro in this brand-new book!
Anti-racism Craft Kit
$10

Starting bid

Craft supplies for kids learning to be anti-racist! Includes coloring book, a set of skin-tone crayons, paper dolls and stickers, and UUA bookmarks about important Native American leaders. Curated by the UUCSV Education Director!
Mandala coloring packages
$10

Starting bid

Mandala coloring packages for your spiritual practice! Each book has 42 mandalas to color and all four books are different. Each package comes with two books, 18 colored pencils, a pencil sharpener, and a case to hold it all. Curated by the UUCSV Education Director! (2 kits are available for the two highest bidders.)
Homemade Cranberry sauce and apple butter
$5

Starting bid

Enjoy this homemade and canned cranberry sauce and apple butter, made by Clare, one of our members! (Note: cranberry sauce also contains nuts, pineapple, orange).
Signed copy of "Pink: A Women's March"
$15

Starting bid

Celebrate the importance of the Women’s March with young children in Virginia Zimmerman (a UUSCV member) and Mary Newell DePalma’s remarkable and empowering story about one girl’s journey from knitting a hat to making a difference. Signed by the author! (5 copies are available to the top 5 bidders)
Writer editing services
$50

Starting bid

Professor with a PhD in Creative Writing and 25 years teaching experience (and a UUSCV member!) will give one hour of editorial feedback on any document 50 pages and under including college essays, creative writing, job letters, resumes.
Water Pitcher by local artist Bill Lynch
$50

Starting bid

A magnifient wheel thrown, wood fired pitcher by local artist Bill Lynch of Penns Creek Pottery
"Wicked" Coffee set
$30

Starting bid

Show your love of the musical "Wicked" with this green and pink original "Lewisburg Lights" mug by local artist (and UUCSV member) Erin Yust Brown! Comes with green and pink matcha.
Coming Out Kit
$20

Starting bid

A warm and funny welcome to the LGBTQA+ community. Includes a Queer magnetic poetry kid, candle, shot glass, sticker, mini pride flag, and more!
Beach Pack for UU
$40

Starting bid

Our Beach Pack for UU includes two large, brand-new beach towels and a waterproof carrying case for your phone and smaller items. 2 new Land's End beach towels in Blue, Green and Teal will offer a luxourous place to lie on the sand. The Pelican 1030 Micro Case (Clear with Yellow Lining) is watertight, crushproof and has a clear automatic pressure purge valve. It includes a carabiner clip for easy attachment. Get ready for your summer vacation with these lovely items!
Bread "Box"
$30

Starting bid

This "Bread Box" includes everything you need to snuggle up with a warm loaf of bread: Bread-themed blanket, pillow and slippers, and a real loaf of actual local, fresh bread!
Stratego! Collectors item!
$20

Starting bid

This UNOPENED, BRAND NEW Stratego set will transport you back to the best of the 1980s!
Hersheys Gift Bag #1
$15

Starting bid

This attractive gift basket of Hershey's chocolates would be the perfect present -- even if it's just for yourself! Comes with a Hershey's Pencil case.
Hershey's Kisses Gift Basket
$15

Starting bid

This attractive gift basket of Hershey's chocolate kisses would be the perfect present -- even if it's just for yourself! Comes with a silver kisses pencil case.
Vintage Typewriter
$40

Starting bid

Sick of working on a computer? Or just want to look like you are too cool for modern technology? Check out this vintage typewriter from "Western Germany"!
Teen expression set
$20

Starting bid

A set of items for teens to fully express themselves! Includes a journal, four-color pen, blackboard, multicolored chalk, and hand-shaped post-it notes.
Taylor Swift gift collection
$20

Starting bid

For the Swiftie in your life! A 2025 calendar, fan book, heart socks and friendship bracelet kid! Curated by UUCSV swifties!
Coffee mug, creamer and sugar set
$10

Starting bid

A set of four large coffee mugs, with a stacking creamer and sugar bowl.
Desktop Secretary
$20

Starting bid

A beautiful, desktop wooden secretary with rolltop. Perfect for storing stamps, envelopes, and the like! Measures 13.5 inches long, 12.5 inches deep, and 10 inches tall.
Sparkle Kinetic Sand
$5

Starting bid

Two boxes of Sparkle Kinetic Sand -- all the glitter with less mess! (Claims about mess-free glitter have not been evaluated by the FDA or anyone else.)
Summer sun clothing set
$15

Starting bid

Three medium-sized, brand new Lands End pieces for protecting your skin in the summer sun! includes: 2 polo shirts (one striped, one print) 1 tank top
Tole Oval Tray
$50

Starting bid

This tole (painted metal) oval tray. The donor believes this item dates to the 19th century (Victorian era). It measures 13.5x10.5 inches.
Tole Round Tray
$50

Starting bid

This tole (painted metal) round tray. The donor believes this item dates to the 19th century (Victorian era). It measures 14.5 inches in diameter
Fierenze hand-painted plate
$30

Starting bid

A hand-painted plate from Firenze, Italy. Dated 2016. 12 inch diameter. Made by Lorenxaccion Arte in Ceramica.
Coca-cola Tin with Puzzle
$10

Starting bid

A Coca-Cola tin with matching puzzle inside!
US Presidents Puzzle
$10

Starting bid

A brand-new, unopened 1000-piece puzzle of the US Presidents, #1-46.
Colorku Game
$25

Starting bid

Brand-new, unopened game of "Colorku" --- play Sudoku with colors instead of numbers!
Bath pamper kit
$20

Starting bid

Pamper yourself in the bath with this "Spa Luxetique" lavender gift basket! Includes bubble bath, body lotion, shower gel, body butter, bath salts, 2 bath bombs, and 1 puff.
Emergency radio
$40

Starting bid

Kaito Solarcrank KA500 emergency radio. Operates on crank power, battery, or solar so you are never without the information you need!
Gardening Kit
$30

Starting bid

A gardening kit that includes two large pots, potting soil, and gardening gloves.
Kitchen Set
$30

Starting bid

A set of kitchen items everyone needs! Two wine carriers (with cardinal bird images), a tea towl, measuring cups and spoons, wooden scoop, small colander, and tea light holder.
"Princess House" crystal set
$60

Starting bid

A set of 3 "Princess House" pieces -- 1 cattail handle pitcher, and 2 Hurricane candle holders. A beautiful set to display and use!
A piece of local history
$30

Starting bid

A Pomeroy & Beers 1975 reprint of the Union & Synder Counties Atlas of 1868.
Plant starter kit!
$10

Starting bid

A cute plant planter with a bag of compost to get started!
Bracket potting sconce
$5

Starting bid

Create a nook for a small plant, inside or out!
Butterfly stained glass set
$20

Starting bid

Two items with stained glass of butterflies with flowers. The window inset measures 38 inches long and 13 inches high at the top of the arch. The other piece is a matching lamp shade.
Popcorn popper (brand-new!)
$25

Starting bid

This is a brand-new, unopened hand-crank popcorn popper for all your at-home movie viewing needs!
Canvas Painting Kit
$15

Starting bid

A brand-new, unopening painting kit for the budding artist!
Handheld electric beaters
$10

Starting bid

A handheld electric beater -- a kitchen essential!
4 tix to Susquehanna Valley Chorale concert, May 2/3
$20

Starting bid

Four tickets to the upcoming concert by the Susquehanna Valley Corale on May 2 or May 3, 7:30pm. Enjoy local music!
Valet Tray
$5

Starting bid

Organized your life with this valet tray!
"SLAP" game
$5

Starting bid

Trivia game fun for the whole family!
"Pictionary vs AI" game
$10

Starting bid

I mean, we'd like to think we know who would win. But who knows?

