VAIS Silent Auction

Fiesta Ware Mini Serving Set item
Fiesta Ware Mini Serving Set
$5

Starting bid

Orange ceramic set of 2 bowls and 2 plates. Approximate Value: $50
Trader Joe's Goodies Mini-Tote item
Trader Joe's Goodies Mini-Tote
$5

Starting bid

Canvas Trader Joe's tote with lavender trim filled with these Trader Joe's staples: Brown Sugar Boba Mochi, Cheddar & Parmesan Cheese Snackers, Chocolatey Coated Peanut Butter Crispy Rice Bites, and Pink Lemonade Approximate Value: $17
Kids' Lunch Set item
Kids' Lunch Set
$10

Starting bid

Small Trader Joe's cooler bag, 2 Bentgo kids boxes, 1 box of Strawberry Cereal Bars, and 1 box of Blueberry Cereal Bars
Green Bay Packers Autographed Football item
Green Bay Packers Autographed Football
$50

Starting bid

Take home a 2024 Green Bay Packers "Give Back" Team Autographed Football! Donation is courtesy of the Green Bay Packers and comes with a certificate of donation stating "Original signatures were obtained from all players and coaching staff at the beginning of the 2024 regular season. The original signatures were then transferred to this football."
Verona Dine & Stay - Holiday Inn & North and South 1 item
Verona Dine & Stay - Holiday Inn & North and South 1
$10

Starting bid

1 $25 gift card to North and South Seafood and Steakhouse and 1 Night Stay at Holiday Inn Verona
Verona Stay & Dine - Holiday Inn & North South 2 item
Verona Stay & Dine - Holiday Inn & North South 2
$10

Starting bid

1 $25 gift card to North and South Seafood and Steakhouse and 1 Night Stay at Holiday Inn Verona
Forward Madison FC item
Forward Madison FC
$10

Starting bid

2 Grandstand Tickets to a Forward Madison Soccer Game and 2 scarves. Approximate Value: $100
Exit The Game Advent Calendar item
Exit The Game Advent Calendar
$10

Starting bid

Exit The Game Advent Calendar - The Hunt for the Golden Book - with 24 exciting riddles. Approximate Value: $40
Luxury Pillow - Shoulder Gel Dough + Z-Gel item
Luxury Pillow - Shoulder Gel Dough + Z-Gel
$10

Starting bid

Luxury Pillow - Shoulder Gel Dough + Z-Gel designed for side sleepers. Approximate Value: $120
Madison Family Wellness Bundle item
Madison Family Wellness Bundle
$20

Starting bid

$65 Gift Certificate to Madison Family Wellness, signed copy of "Cress Watercress" by Gregory Maguire, signed original painting by Jaroslava Sobiskova and one cow shaped milk soap. Approximate Value: $105
Float Factor item
Float Factor
$30

Starting bid

(1) 60-minute Float Pod Session and (1) 30-minute Infrared Sauna Session. Approximate Value: $120
Float Factor 2 item
Float Factor 2
$30

Starting bid

(1) 60-minute Float Pod Session and (1) 30-minute Infrared Sauna Session. Approximate Value: $120
Super Mario Themed Perler Bead Art Set item
Super Mario Themed Perler Bead Art Set
$10

Starting bid

Set of 4 framed handcrafted Super Mario themed perler bead art in 10"x10" frames.
Pasta Bundle item
Pasta Bundle
$5

Starting bid

Toastmaster brand 1.5 cup Mini Chopper, 14 oz Pastabilities Tailgate & Celebrate Pasta, Trader Joe's 16oz Organic Fusilli Corti Bucati Pasta, and Trader Joe's Caro Sugo Italian Tomato Basil Pasta
Chinese Embroidery Set item
Chinese Embroidery Set
$5

Starting bid

9x9 framed Chinese embroidered artwork and 100% silk Chinese embroidered handkerchief. Approximate Value: $20
Gymfinity Bundle item
Gymfinity Bundle
$10

Starting bid

$25 Gift Certificate to Gymfinity Gymnastics, Trampoline, Ninja, Parties, and Camps, 2 passes to Open Play Sessions, sticker, pencil, water bottle, and 1 Free Large Single Topping Pizza coupon to Casey's. Approximate Value: $65
Ultimate Date Night item
Ultimate Date Night
$10

Starting bid

1 Night Stay at Embassy Suites in downtown Madison, 2 Free Slices at Ian's Pizza and 2 tickets to Comedy on State
Texas Roadhouse Basket item
Texas Roadhouse Basket
$10

Starting bid

Texas Roadhouse Peanut Brittle, Rib Seasoning, Steak Seasoning, 2 free appetizer coupons with purchase of 2 entrees, and 1 coupon for 2 free entrees up to $30 total value. Approximate Value: $65
Milwaukee Brewers Tickets with a Paul Molitor bobblehead item
Milwaukee Brewers Tickets with a Paul Molitor bobblehead
$20

Starting bid

Two Club Level Tickets to any 2025 Monday through Thursday Home Brewers Game with a Paul Molitor bobblehead. Approximate Value: $105
Kids Fun Kit item
Kids Fun Kit
$5

Starting bid

My Little Pony bag filled with Mermaids & Magic themed Paint By Stickers, Dragon Girls book, Unicorn Squishy, and Cupcake Plushie. Approximate Value: $40
Downtown Madison Family Bundle item
Downtown Madison Family Bundle
$10

Starting bid

1 Madison Childrens Museum Play Pass for up to 4 free admittance, 3 free slices and 1 free signature salad at Ian's. Approximate Value: $67
Milwaukee Betty Brinn's Children's Museum Family Pass item
Milwaukee Betty Brinn's Children's Museum Family Pass
$20

Starting bid

One Family Membership (up to 4) to Milwaukee's Betty Brinn's Children's Museum. Approximate Value: $145
Willy Street Co-op Basket #1 item
Willy Street Co-op Basket #1
$10

Starting bid

$50 Gift Card, 1 reusable shopping bag and 1 magnet
Willy Street Co-op Basket #2 item
Willy Street Co-op Basket #2
$10

Starting bid

$50 Gift Card, 1 reusable shopping bag and 1 magnet
Driving Lessons Package item
Driving Lessons Package
$50

Starting bid

Get in Gear Driving School Driving Lessons Package: 6 hours behind-the-wheel training, 6 hours observation, pickup & drop-off included. Retail value $550
Ten Pin Alley Basket item
Ten Pin Alley Basket
$10

Starting bid

Bowling party for 4 people. Includes 2 games of bowling, one 16" one topping pizza and a pitcher of soda. Approximate value: $75
Watercolor Pet Portrait item
Watercolor Pet Portrait
$25

Starting bid

(1) 8x10 original single pet painting on 140lb water color paper. Approximate Value: $250
LVLUP Martial Arts #1 item
LVLUP Martial Arts #1
$40

Starting bid

1 month membership + free uniform. Approximate Value: $200
LVLUP Martial Arts #2 item
LVLUP Martial Arts #2
$40

Starting bid

1 month membership + free uniform. Approximate Value: $200
LVLUP Martial Arts #3 item
LVLUP Martial Arts #3
$40

Starting bid

1 month membership + free uniform. Approximate Value: $200
Trader Joe's Bonanza Bag of Goodies item
Trader Joe's Bonanza Bag of Goodies
$25

Starting bid

Includes an array of store-brand products for you to have some new and exciting taste experiences. And it's all snuggled in a Wisconsin-themed 6-gallon capacity reusable poly-bag perfect for your summer outings. Approximate Value: $80
Urban Air Adventure Park item
Urban Air Adventure Park
$25

Starting bid

5 Platinum Passes to Urban Air Adventure Park. Approximate Value: $165
American Girl Bundle item
American Girl Bundle
$50

Starting bid

American Girl Doll - Truly Me Street Chic 18" Doll #90 with long blue hair. Fave Flaves Lip Balm Set - 8 pack

