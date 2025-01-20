Valatie Community Theatre
Valatie Community Theatre Memberships 2025
Individual Membership
$30
includes one (1) concession/show
Family Membership
$50
includes one (1) concession/show
General Sponsor
$100
Includes 10% off all tickets.
Patron Sponsor
$250
Includes 1 – 2021 Season Ticket.
