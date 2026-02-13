Valentine's Day Regale Silent Auction

About this event
“ON THEIR SHOULDERS WE STAND” BY FLOYD BURNS
LIMITED EDITION 182/1500
“EBONY SERIES IV” BY CHARLES BIBBS
ITEM# 202 LIMITED EDITION 329/850
“LADY IN RED” BY SAM NELSON ODOI
ITEM# 203
“LISTEN TO THE HIPBONES” BY PAUL GOODNIGHT
ITEM# 204 LIMITED EDITION 313/2000
“THE GIFT IV” BY CHARLES BIBBS
ITEM# 205
“MORNING SUNSHINE” BY YANG YAN PING
ITEM# 206
“ELEGANCE IN RED” BY LASHUN BEAL
ITEM# 207
“ROCK PAPER 1” BY PHILLIP JAEGER
ITEM# 208
"PRETTY EYES" BY ROM MCKINNEY
ITEM# 209
“SOUTH AFRICAN VILLAG IN SOWETO” ON CANVAS -Artist Unknown
ITEM# 210
LIMITED EDITION
“THE BOSS” BY THOMAS BLACKSHEAR
ITEM# 211
INTERVAL INTERNATIONAL:
SEVEN NIGHTS STAY AT RESORT IN WILLIAMSBURG, VA (DATES SUBJECT TO AVAILABILITY)
ITEM# 212
SEVEN NIGHTS STAY AT RESORT ANYWHERE IN WORLD (DATES AND RESORT SUBJECT TO AVAILABILITY) EXCLUDES TRAVEL
ITEM# 213
3PC LUGGAGE (BLACK)
ITEM# 214
2PC LUGGAGE (PINK)
ITEM# 215
GIFT CARD (LILLIE PEARL RESTAURANT)
ITEM# 216
GIFT CARD (FIREBIRDS)
ITEM# 217
“JUST THE TWO OF US” 2 CANDELABRAS, 2 CANDLES, 2 WINE GOBLETS
ITEM# 218
PRIVATE PIANO PERFORMANCE BY MAESTRO RANDALL JOHNSON, III
ITEM# 219
WATERFORD CRYSTAL (MARQUIS COLLECTION) TRINKET BOX
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!