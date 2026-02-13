Third Street Bethel AME Church

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About this event

Valentine's Day Regale Silent Auction

614 N 3rd St

Richmond, VA 23219, USA

ITEM# 200
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“ON THEIR SHOULDERS WE STAND” BY FLOYD BURNS

ITEM# 201
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LIMITED EDITION 182/1500

“EBONY SERIES IV” BY CHARLES BIBBS

ITEM# 202
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ITEM# 202 LIMITED EDITION 329/850

“LADY IN RED” BY SAM NELSON ODOI

ITEM# 203
$250

ITEM# 203

“LISTEN TO THE HIPBONES” BY PAUL GOODNIGHT

ITEM# 204
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ITEM# 204 LIMITED EDITION 313/2000

“THE GIFT IV” BY CHARLES BIBBS

ITEM# 205
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ITEM# 205

“MORNING SUNSHINE” BY YANG YAN PING

ITEM# 206
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ITEM# 206

“ELEGANCE IN RED” BY LASHUN BEAL

ITEM# 207
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ITEM# 207

“ROCK PAPER 1” BY PHILLIP JAEGER

ITEM# 208
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ITEM# 208

"PRETTY EYES" BY ROM MCKINNEY

ITEM# 209
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ITEM# 209
“SOUTH AFRICAN VILLAG IN SOWETO” ON CANVAS -Artist Unknown

ITEM# 210
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ITEM# 210
LIMITED EDITION

“THE BOSS” BY THOMAS BLACKSHEAR

ITEM# 211
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ITEM# 211
INTERVAL INTERNATIONAL: 

SEVEN NIGHTS STAY AT RESORT IN WILLIAMSBURG, VA (DATES SUBJECT TO AVAILABILITY)

ITEM# 212
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ITEM# 212
SEVEN NIGHTS STAY AT RESORT ANYWHERE IN WORLD (DATES AND RESORT SUBJECT TO AVAILABILITY) EXCLUDES TRAVEL

ITEM# 213
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ITEM# 213
3PC LUGGAGE (BLACK) 

ITEM# 214
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ITEM# 214
2PC LUGGAGE (PINK)

ITEM# 215
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ITEM# 215
GIFT CARD (LILLIE PEARL RESTAURANT)

ITEM# 216
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ITEM# 216
GIFT CARD (FIREBIRDS)

ITEM# 217
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ITEM# 217
“JUST THE TWO OF US”  2 CANDELABRAS, 2 CANDLES, 2 WINE GOBLETS

ITEM# 218
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ITEM# 218
PRIVATE PIANO PERFORMANCE BY MAESTRO RANDALL JOHNSON, III

ITEM# 219
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ITEM# 219
WATERFORD CRYSTAL (MARQUIS COLLECTION)  TRINKET BOX

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