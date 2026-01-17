Hosted by

PHES PTO

About this event

VALENTINES GRAMS!

PAINT GRAM NO #1 item
PAINT GRAM NO #1
Free

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #2 item
PAINT GRAM NO #2
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #3 item
PAINT GRAM NO #3
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #4 item
PAINT GRAM NO #4
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #5 item
PAINT GRAM NO #5
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #6 item
PAINT GRAM NO #6
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #7 item
PAINT GRAM NO #7
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

PAINT GRAM NO #8 item
PAINT GRAM NO #8
$25

VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.

BUILDER VALENTINE GRAM DINO#1 item
BUILDER VALENTINE GRAM DINO#1
$15

INTERACTIVE DINOSAUR #1. PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.

VALENTINE BUILDER GRAM DINO#2 item
VALENTINE BUILDER GRAM DINO#2
$15

INTERACTIVE DINOSAUR #2.PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.

VALENTINE BUILDER GRAM DINO#3 item
VALENTINE BUILDER GRAM DINO#3
$15

INTERACTIVE DINOSAUR #3.PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.

BUTTERFLY VALENTINE BUILDER KIT item
BUTTERFLY VALENTINE BUILDER KIT
$15

INTERACTIVE STEM BUTTERFLY KIT.

VALENTINE TALKING RECORDER BUILD KIT item
VALENTINE TALKING RECORDER BUILD KIT
$15

INTERACTIVE BUILD KIT, TALKING 60 SEC RECORDER

VALENTINE MONSTER TRUCK BUILDER KIT item
VALENTINE MONSTER TRUCK BUILDER KIT
$15

BUILD AND PAINT MONSTER TRUCK

LOLLIPOP CANDY GRAMS
$5

LARGE CANDY LOLLIPOP.

VALENTINES PLUSHIE
$5

GOODIE BAG WITH A PLUSHIE INCLUDED

VALENTINES GRAM
$2
