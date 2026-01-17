VALENTINES GRAMS!

About this event
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
VALENTINE PAINTING KIT WITH 2 11X14 CANVAS, ALL ACCESSORIES INCLUDED FOR A PAINTING WITH 2.
INTERACTIVE DINOSAUR #1. PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.
INTERACTIVE DINOSAUR #2.PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.
INTERACTIVE DINOSAUR #3.PLEASE INCLUDE THE NUMBER ON THE NEXT PAGE.
INTERACTIVE STEM BUTTERFLY KIT.
INTERACTIVE BUILD KIT, TALKING 60 SEC RECORDER
BUILD AND PAINT MONSTER TRUCK
LARGE CANDY LOLLIPOP.
GOODIE BAG WITH A PLUSHIE INCLUDED
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!