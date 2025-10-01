Valley Forge Alumnae Chapter's Annual Donation Campaign

rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
8 payments required of $50 from November to June
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1 payment of $400
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
8 payments required of $31.25 from November to June
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1 payment of $250
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
8 payments required of $62.50 from November to June
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1 payment of $500
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
8 payments required of $93.75 from November to June
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1 payment of $750
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1 Payment of $1,000
common:zeffyTipDisclaimerTicketing