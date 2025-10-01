Valley Forge Alumnae Chapter's Annual Donation Campaign

Monthly Sisterhood( Group Donation)
$50

8 payments required of $50 from November to June

One Time Sisterhood(Group Donation)
$400

1 payment of $400

Monthly Violet
$31.25

8 payments required of $31.25 from November to June

One Time Violet
$250

1 payment of $250

Monthly Pearl
$62.50

8 payments required of $62.50 from November to June

One Time Pearl
$500

1 payment of $500

Monthly Fortitude
$93.75

8 payments required of $93.75 from November to June

One Time Fortitude
$750

1 payment of $750

One Time Torch Of Wisdom
$1,000

1 Payment of $1,000

