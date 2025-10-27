Valley of the Moon Lions Club Crab Feed 2026

One Crab Feed Ticket includes:
Crab, Pasta, Shrimp Salad, Roll, Cookie
Includes:
One dinner ticket
One Raffle Sheet (with 25 tickets with Prize ticket)
One Cash Give-A-Way ticket
Two Bar Tickets redeemable for any TWO of the following: cocktail, glass of wine, beer, soda, or water
24 Dinner Packages
Two Private Servers
Glass Champagne served by VFW
Glass Wine served by VFW
Anti Pasta / Charcuterie Tray
Dessert
16 Dinner Packages
Two Private Servers
Glass Champagne served by VFW
Glass Wine served by VFW
Anti Pasta / Charcuterie Tray
Dessert
