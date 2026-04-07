Masters Academy Of Vero Beach Inc

Hosted by

Masters Academy Of Vero Beach Inc

About this event

Varsity Banquet

1115 58th Ave

Vero Beach, FL 32966, USA

Student Athlete
Free

Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.

Coach
Free

Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.

Coach's +1
Free

Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.

Parent/Grandparent/Friend
$17

Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.

Child (age 12 or younger)
$10

Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.

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