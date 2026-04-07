Varsity Banquet

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About this event
Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.
Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.
Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.
Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.
Dinner includes: Chicken or pulled pork, 3 sides, roll, dessert, and a beverage.
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