Vaughan Blake VFW Post 8480

Hosted by

Vaughan Blake VFW Post 8480

About this raffle

Vaughn Blake VFW Post 8480 Fundraising Raffle

$5.00 Cooler and Cocktails
$5

COOLER ITEMS

·         6 PACK – MODELO

·         6 PACK – CORONA EXTRA

·         2 – DON JULIO, REPOSADO

·         2 – DON JULIO BLANCO

·         4  –  Sutter Home Pink Moscato

·          4  – Sutter Home Moscato

·          2  – 99 Bananas liqueur

·          2  – shot glasses

·         snacks

 

$10.00 Cooler and Cocktails
$10

COOLER ITEMS

·         1 PINT CROWN ROYAL APPLE

·         1 PINT PATRÓN SLIVER

·         1 PINT TITO VODKA

·         1 PINT JACK DANIELS

·         1 PINT LUNAZUL TEQUILA

·         1 BOTTLE STELLA ROSE BLACK

·         2 ROCKS GLASSES

·         4 MINI COKES

·         4 MINI SPRITES

·         snacks

Add a donation for Vaughan Blake VFW Post 8480

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!