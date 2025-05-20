Vincents Clubhouse

Hosted by

Vincents Clubhouse

VCH Summer Camp Weekly Fees

Summer Camp Fees-Week 1
$175
Fees due in full by May 21, 2025
Summer Camp Fees-Week 2
$175
Fees Due in Full by May 28, 2025
Summer Camp Fees - Week 3
$175
Fees Due in Full by June 11, 2025
Summer Camp Fees-Week 4
$175
Fees Due in Full by June 11, 2025
Summer Camp Fees-Week 5
$175
Fees Due in Full by June 11, 2025
Summer Camp Fees-Week 6
$175
Fees Due in Full by June 11, 2025

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!