VDD Chinese Takeout Fundraiser

Montevideo, MN 56265, USA
$
613 Legion Drive
Montevideo, MN 56265
1294 Locust Street
Dawson, MN 56232
Must pickup between 11:30 and 12:00
716 8th Street
Dawson, MN 56232
824 North 11th Street
Montevideo, MN 56265
Must pickup between 11:30-12:00
1815 Wisconsin Ave
Benson, MN 56215
Must pickup between 11:30-12:00
23 Miles Street
Appleton, MN 56208
Must pickup between 11:30-12:00
2860 291st Ave
Madison, MN 56256
Must pickup between 11:30-12:00
212 5th Avenue, Madison
Must pickup between 11:30-12:00
900 2nd Ave
Madison, MN 56256
Sweet and Sour Chicken served with white rice
Sesame Chicken served with white rice
Beef and Broccoli served with white rice
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!