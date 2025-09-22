Sales closed

VDD Chinese Takeout Fundraiser

613 Legion Dr

Montevideo, MN 56265, USA

Add a donation for Valley Dance District Parent Organization Inc

$

Pickup at the Montevideo Legion (Open to Public)
Free

613 Legion Drive

Montevideo, MN 56265

Pickup at Johnson Memorial Health Services (Employees Only)
$5

1294 Locust Street

Dawson, MN 56232

Pickup at Grace Church in Dawson
$5

Must pickup between 11:30 and 12:00

716 8th Street

Dawson, MN 56232

Pickup at CCM Health (Employees Only)
$2

824 North 11th Street

Montevideo, MN 56265

Centracare Benson Hospital Parking Lot (Open to Public)
$5

Must pickup between 11:30-12:00

1815 Wisconsin Ave

Benson, MN 56215


Pickup at Valley Dance District in Appleton (Open to Public)
$5

Must pickup between 11:30-12:00

23 Miles Street

Appleton, MN 56208

Lac Qui Parle High School
$5

Must pickup between 11:30-12:00

2860 291st Ave

Madison, MN 56256

Pickup at Photos by Krista Jo in Madison (Open to Public)
$5

Must pickup between 11:30-12:00

212 5th Avenue, Madison



Pickup at Madison Healthcare Services (Employees Only)
$5

Must pickup between 11:30-12:00

900 2nd Ave

Madison, MN 56256

Sweet and Sour Chicken
$12

Sweet and Sour Chicken served with white rice

Sesame Chicken
$12

Sesame Chicken served with white rice

Beef & Broccoli
$12

Beef and Broccoli served with white rice

Lo Mein
$12
1 Egg Roll
$2
3 Egg Rolls
$5

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!