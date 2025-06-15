Vedic Vidyalay's registration

Sanskrit,Tamil, telugu, Gujarati,Marathi class
$225
First period language class
Hindi class
$225
Second period weekly class runs mid-September to mid-June for 1 hour every week
Vedic mathematics class
$225
Third period weekly class runs mid-September to mid-June for 1 hour every week

common:zeffyTipDisclaimerTicketing