Hosted by
Twist and Flip Booster Club
Vegas Magic 50/50 Raffle
One Ticket
$5
We will draw Tickets Sunday evening!
We will draw Tickets Sunday evening!
More details...
Add
Three Tickets
$10
We will draw Tickets Sunday evening!
We will draw Tickets Sunday evening!
More details...
Add
Six Tickets
$20
We will draw Tickets Sunday evening!
We will draw Tickets Sunday evening!
More details...
Add
Twenty Tickets
$50
We will draw Tickets Sunday evening!
We will draw Tickets Sunday evening!
More details...
Add
Fifty Tickets
$100
We will draw raffles Sunday evening!
We will draw raffles Sunday evening!
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue