VEGAS TUFFEST QUALIFIER YRA EDNA RODEO # 12

284 Brackenridge Pkwy

Edna, TX 77957, USA

MANDATORY OFFICE CHARGE
$10

MANDATORY OFFICE CHARGE- PER FORM

7 & under Boys & Girls Barrels
$75

7 & under Boys & Girls Barrels mo bucks
$50

12 & under Boys & Girls Barrels
$100

12 & under Boys & Girls Barrels mo bucks
$50

19 & under Girls Barrels
$100

19 & under Girls Barrels 50
$50

10 & Under Boys & Girls Breakaway
$100

10 & Under Boys & Girls Breakaway mo bucks
$50

12 & Under Boys & Girls Breakaway
$100

12 & Under Boys & Girls Breakaway mo bucks
$50

12 & Under Boys & Girls Tie Down
$100

12 & Under Boys & Girls Tie Down mo bucks
$50

12 & Under Boys & Girls Goat Tying
$100

12 & Under Boys & Girls Goat Tying mo bucks
$50

15 & Under Boys Tie Down
$100

15 & Under Boys Tie Down mo bucks
$50

15 & Under Girls Breakaway
$100

15 & Under Girls Breakaway mo bucks
$50

15 & Under Girls Goat Tying
$100

15 & Under Girls Goat Tying mo bucks
$50

19 & Under Boys Tie Down
$100

19 & Under Boys Tie Down mo bucks
$50

19 & Under Girls Breakaway
$100

19 & Under Girls Breakaway mo bucks
$50

19 & Under Girls Goat Tying
$100

19 & Under Girls Goat Tying mo bucks
$50

15 & under Team Roping Header 12 + cap
$100

15 & under Team Roping Header 12 + cap mo bucks
$50

15 & under Team Roping Header 12 + cap ENTRY 2
$100

15 & under Team Roping Header 12 + cap ENTRY 2 mo bucks
$50

15 & under Team Roping Heeler 12 + cap
$100

15 & under Team Roping Heeler 12 + cap mo bucks
$50

15 & under Team Roping Heeler 12 + cap ENTRY 2
$100

15 & under Team Roping Heeler 12 + cap ENTRY 2 mo bucks
$50

19 & under Team Roping Header 15 +cap
$100

19 & under Team Roping Header 15 +cap mo bucks
$50

19 & under Team Roping Header 15 +cap ENTRY 2
$100

19 & under Team Roping Header 15 +cap ENTRY 2 mo bucks
$50

19 & under Team Roping Heeler 15 +cap
$100

19 & under Team Roping Heeler 15 +cap mo bucks
$50

19 & under Team Roping Heeler 15 +cap ENTRY 2
$100

19 & under Team Roping Heeler 15 +cap ENTRY 2 no bucks
$50

