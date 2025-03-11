State of New Jersey, Zeta Phi Beta Sorority
eventClosed
Vendor - 2025 NJ Executive Board Meeting
120 S Wood Ave
Iselin, NJ 08830, USA
Vendor Fee, option #1
$300
Includes 1 table, 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday
Includes 1 table, 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday
seeMoreDetailsMobile
closed
Vendor Fee, option #2
$375
Includes 2 table, 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday
Includes 2 table, 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday
seeMoreDetailsMobile
closed
Vendor Fee, meal option
$60
Additional 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday.
Additional 1 person lunch on Saturday and 1 person continental breakfast on Sunday.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout