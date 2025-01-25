Paul G Mahoney VFW Post 4372
Rodeo Vendor
4201 Andrews Hwy
Odessa, TX 79762, USA
$50
Sat, April 12th, 2025 6:00pm - 9:00pm
Sun, April 13th, 2025 2:00pm - 5:00pm
Veteran Vendor
free
Sat, April 12th, 2025 6:00pm - 9:00pm Please email or text a copy verifying your service at
[email protected]
or 432-352-0079.
Sun, April 12th, 2025 2:00pm - 5:00pm Please email or text a copy verifying your service at
[email protected]
or 432-352-0079.
