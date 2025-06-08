5K Vendor Signup Form

3900 Wildlife Way

Cleveland, OH 44109, USA

Indoor Pavilion Space with Electricity
$40
Each space has room for one 6' table (not provided) and up to 3 spaces can be reserved. Electricity is provided, please bring an extension cord. Indoor vending time 6am - 10:30am (need to be packed up by 11am).
Indoor Pavilion Space NO ELECTRICITY
$35
Each space has room for one 6' table (not provided) and up to 3 spaces can be reserved. No Electricity. Indoor vending time 6am - 10:30am (need to be packed up by 11am).
Outdoor Tent Space with Electricity
$30
Each space has room for one tent that is up to 10'x10' (not provided.) Electricity is provided, please bring an extension cord. Outdoor vending time 6am - 9:30am (need to be packed up by 10am).
Outdoor Tent Space NO ELECTRICITY
$25
Each space has room for one tent that is up to 10'x10' (not provided.) No Electricity. Outdoor vending time 6am - 9:30am (need to be packed up by 10am).

