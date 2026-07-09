Booth for businesses, service providers, nonprofits, political campaigns, educational institutions, and community organizations promoting products, services, or programs. Not for food vendors.
Espacio para empresas, proveedores de servicios, organizaciones sin fines de lucro, campañas políticas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias que deseen promocionar productos, servicios o programas. No aplica para vendedores de alimentos.
Booth for businesses, service providers, nonprofits, political campaigns, educational institutions, and community organizations promoting products, services, or programs. Not for food vendors.
Espacio para empresas, proveedores de servicios, organizaciones sin fines de lucro, campañas políticas, instituciones educativas y organizaciones comunitarias que deseen promocionar productos, servicios o programas. No aplica para vendedores de alimentos.
Small Food Vendor (Tent Setup)
$350
Tent space for food vendors serving prepared food or beverages. All required permits, licenses, and health regulations must be met.
Espacio en carpa para vendedores de alimentos o bebidas. Es obligatorio cumplir con todos los permisos, licencias y requisitos del Departamento de Salud.
Tent space for food vendors serving prepared food or beverages. All required permits, licenses, and health regulations must be met.
Espacio en carpa para vendedores de alimentos o bebidas. Es obligatorio cumplir con todos los permisos, licencias y requisitos del Departamento de Salud.
Small Food Truck (Up to 12 ft)
$450
Reserved space for food trucks up to 12 feet in length. Vendors must provide all required permits, licenses, and insurance.
Espacio reservado para food trucks de hasta 12 pies de largo. Es obligatorio contar con todos los permisos, licencias y seguros requeridos.
Reserved space for food trucks up to 12 feet in length. Vendors must provide all required permits, licenses, and insurance.
Espacio reservado para food trucks de hasta 12 pies de largo. Es obligatorio contar con todos los permisos, licencias y seguros requeridos.
Large Food Truck (Over 12 ft)
$600
Reserved space for food trucks over 12 feet in length. Vendors must provide all required permits, licenses, and insurance.
Espacio reservado para food trucks de más de 12 pies de largo. Es obligatorio contar con todos los permisos, licencias y seguros requeridos.
Reserved space for food trucks over 12 feet in length. Vendors must provide all required permits, licenses, and insurance.
Espacio reservado para food trucks de más de 12 pies de largo. Es obligatorio contar con todos los permisos, licencias y seguros requeridos.
Corporate Sponsor Booth
$1,000
Premium exhibit space for corporations and major organizations seeking high visibility during the event.
Espacio premium para corporaciones y grandes organizaciones que buscan una mayor visibilidad durante el evento.
Premium exhibit space for corporations and major organizations seeking high visibility during the event.
Espacio premium para corporaciones y grandes organizaciones que buscan una mayor visibilidad durante el evento.
One-Day Food License / Licencia de Alimentos por Un Día
$125
The Bridgeport Health Department charges this required $125 fee for a one-day temporary food license.
El Departamento de Salud de Bridgeport cobra esta tarifa obligatoria de $125 por la licencia temporal de alimentos por un día.
The Bridgeport Health Department charges this required $125 fee for a one-day temporary food license.
El Departamento de Salud de Bridgeport cobra esta tarifa obligatoria de $125 por la licencia temporal de alimentos por un día.
Nonprofit Organization / Organización sin fines de lucro
Free
For churches, foundations, community associations, and any organization registered as a 501(c)(3) nonprofit.
Para iglesias, fundaciones, asociaciones comunitarias y cualquier organización registrada como nonprofit 501(c)(3).
For churches, foundations, community associations, and any organization registered as a 501(c)(3) nonprofit.
Para iglesias, fundaciones, asociaciones comunitarias y cualquier organización registrada como nonprofit 501(c)(3).
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