9я встреча русскоязычного содружества АА в Вермонте с 7 по 9 ноября

378 Village St

East Dorset, VT 05253, USA

Только Регистрация - Проживание оплачено другим участником
$175

Выбирайте эту опцию ТОЛЬКО если вы уже согласовали с кем будете проживать и он/она уже забронировал комнату для проживания.

Регистрация (1) + Проживание в Four Winds Motel - King Bed
$473

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Four Winds Country Motel - 1 King Bed.

Если вы будете проживать с другим участником конференции, позабодьтесь чтобы они оплатили регистрацию ОТДЕЛЬНО выбрав первую опцию в этой форме, и указали ваше имя в опроснике.

Регистрация (1) + Проживание в Four Winds - 2 Queen Beds
$473

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Four Winds Country Motel - 2 Queen Beds.

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 1
$475

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 1 - Dr. Bob & Anne Room

В комнате находится 2 Тwin Beds и Душ.

Регистрация (1) + Проживание в Olympia Lodge - 2 Queen Beds
$455

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Olympia Lodge
в комнате c 2 Queen Bed.

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 2
$475

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 2 - Ebby Thacher Room

В комнате находится 1 Queen Bed и Душ.

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 3
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 3 - Henrietta Seiberling Room

В комнате находится 2 Twin Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 4
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 4 - Father Dowling Room

В комнате находится 1 Full Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 5
$365

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 5 - Ruth Hock Room

В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 6
$365

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 6 - Rowland Hazard Room

В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 7
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 7 - Marty Mann Room

В комнате находится 1 Queen Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 8
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 8 - Mark Whalon Room

В комнате находится 1 Full Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 9
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 9 - Dr. Leonard & Dorothy Wilson Strong Room

В комнате находится 1 Queen Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 10
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 10 - Gilman & Emily Griffith Room

В комнате находится 2 Twin Beds (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 11
$435

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 11 - Dr. Silkworth Room

В комнате находится 2 Twin Beds (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Wilson House - Room 14
$365

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 14 - Sam Shoemaker Room

В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).

Регистрация (1) + Проживание в Olympia Lodge - King Bed
$455

Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Olympia Lodge
в комнате c 1 King Bed.

