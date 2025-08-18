9я встреча русскоязычного содружества АА в Вермонте с 7 по 9 ноября

East Dorset, VT 05253, USA
Выбирайте эту опцию ТОЛЬКО если вы уже согласовали с кем будете проживать и он/она уже забронировал комнату для проживания.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Four Winds Country Motel - 1 King Bed.
Если вы будете проживать с другим участником конференции, позабодьтесь чтобы они оплатили регистрацию ОТДЕЛЬНО выбрав первую опцию в этой форме, и указали ваше имя в опроснике.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Four Winds Country Motel - 2 Queen Beds.
Если вы будете проживать с другим участником конференции, позабодьтесь чтобы они оплатили регистрацию ОТДЕЛЬНО выбрав первую опцию в этой форме, и указали ваше имя в опроснике.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 1 - Dr. Bob & Anne Room
В комнате находится 2 Тwin Beds и Душ.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Olympia Lodge
в комнате c 2 Queen Bed.
Если вы будете проживать с другим участником конференции, позабодьтесь чтобы они оплатили регистрацию ОТДЕЛЬНО выбрав первую опцию в этой форме, и указали ваше имя в опроснике.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 2 - Ebby Thacher Room
В комнате находится 1 Queen Bed и Душ.
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 3 - Henrietta Seiberling Room
В комнате находится 2 Twin Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 4 - Father Dowling Room
В комнате находится 1 Full Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 5 - Ruth Hock Room
В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 6 - Rowland Hazard Room
В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 7 - Marty Mann Room
В комнате находится 1 Queen Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 8 - Mark Whalon Room
В комнате находится 1 Full Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 9 - Dr. Leonard & Dorothy Wilson Strong Room
В комнате находится 1 Queen Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 10 - Gilman & Emily Griffith Room
В комнате находится 2 Twin Beds (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 11 - Dr. Silkworth Room
В комнате находится 2 Twin Beds (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Room 14 - Sam Shoemaker Room
В комнате находится 1 Twin Bed (Душ общий).
Включает регистрацию на конвенцию на 1 человека + проживание в Olympia Lodge
в комнате c 1 King Bed.
Если вы будете проживать с другим участником конференции, позабодьтесь чтобы они оплатили регистрацию ОТДЕЛЬНО выбрав первую опцию в этой форме, и указали ваше имя в опроснике.
common:zeffyTipDisclaimerTicketing