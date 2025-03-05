Veterans of Foreign Wars Post 3103 Memberships 2025

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Valid until April 7, 2027
Annual membership
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This is for life membershp up to age 30.
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This is for life membership up to age 30 with $100 Post discount.
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This is for life membership for veterans between 31 and 40 years old.
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This is for life membership ages 31-40 with Post $100 discount.
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This is for life membership ages 41-50
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This is for life membership ages 41-50 with Post $100 discount.
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This is for life membership ages 51-60
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This is for life membership ages 51-60 with Post $100 discount.
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This is for life membership ages 61-70.
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This is for life membership ages 61-70 with Post $100 discount.
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This is for life membership ages 71-80.
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This is for life membnership ages 71-80 with Post $100 discount.
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