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Veterans of Foreign Wars Post 3103

About the memberships

Veterans of Foreign Wars Post 3103 Memberships 2025

Membership
$45

Valid until April 7, 2027

Annual membership

Life Membership - Through Age 30
$425

No expiration

This is for life membershp up to age 30.

Life Membership - through age 30 with discount
$325

No expiration

This is for life membership up to age 30 with $100 Post discount.

Life Membership 31-40
$410

No expiration

This is for life membership for veterans between 31 and 40 years old.

Life Membership 31-40 with Discount
$310

No expiration

This is for life membership ages 31-40 with Post $100 discount.

Life Membership 41-40
$375

No expiration

This is for life membership ages 41-50

Life Membership 41-50 with Discount
$275

No expiration

This is for life membership ages 41-50 with Post $100 discount.

Life Membership 51-60
$335

No expiration

This is for life membership ages 51-60

Life Membership 51-60 with Discount
$235

No expiration

This is for life membership ages 51-60 with Post $100 discount.

Life Membership 61-70
$290

No expiration

This is for life membership ages 61-70.

Life membership 61-70 with Discount
$190

No expiration

This is for life membership ages 61-70 with Post $100 discount.

Life Membership 71-80
$225

No expiration

This is for life membership ages 71-80.

Life Membership 71-80 with Discount
$125

No expiration

This is for life membnership ages 71-80 with Post $100 discount.

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