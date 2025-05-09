VFW 3629's Gun Raffle 2025

VFW 3629 2025 Gun Raffle
Guns Available:
Henry Rifle Golden Boy - VFW Tribute Rifle
Henry Rifle Golden Boy - VFW Post Tribute Rifle
Tikka T3X Hunter 6.5x55#941
Savage Arms - Stevens 555 28 Gauge Shotgun - 26" barrel
Need not be present to win. Winner responsible for passing background check and paying transfer fee. Guns will be picked up from Alaska Ammo, Fairbanks, AK.
VFW 3629, 324 2nd St, Fairbanks, AK 99701. Permit #941
