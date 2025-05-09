VFW 3629's Gun Raffle 2025

One chance of winning
$20
VFW 3629 2025 Gun Raffle Guns Available: Henry Rifle Golden Boy - VFW Tribute Rifle Henry Rifle Golden Boy - VFW Post Tribute Rifle Tikka T3X Hunter 6.5x55#941 Savage Arms - Stevens 555 28 Gauge Shotgun - 26" barrel Need not be present to win. Winner responsible for passing background check and paying transfer fee. Guns will be picked up from Alaska Ammo, Fairbanks, AK. VFW 3629, 324 2nd St, Fairbanks, AK 99701. Permit #941
