VFW Post 4719
VFW Post 4719 3rd Annual Golf Scramble
7100 New Albany Links Dr
New Albany, OH 43054, USA
Lieutenant after 1 Sept
$400
1 four person golf scramble team
1 four person golf scramble team
seeMoreDetailsMobile
add
General after 1 September
$1,000
2 four person golf scramble teams, one hole sponsorship and special thanks at luncheon.
2 four person golf scramble teams, one hole sponsorship and special thanks at luncheon.
seeMoreDetailsMobile
add
Sergeant Major after 1 September
$600
1 four person golf scramble team, one hole sponsorship
1 four person golf scramble team, one hole sponsorship
seeMoreDetailsMobile
add
Lance Corporal after 1 September
$200
One hole sponsorship
One hole sponsorship
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout