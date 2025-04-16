VFW Post 4719 3rd Annual Golf Scramble

7100 New Albany Links Dr

New Albany, OH 43054, USA

Lieutenant after 1 Sept
$400
1 four person golf scramble team
General after 1 September
$1,000
2 four person golf scramble teams, one hole sponsorship and special thanks at luncheon.
Sergeant Major after 1 September
$600
1 four person golf scramble team, one hole sponsorship
Lance Corporal after 1 September
$200
One hole sponsorship
