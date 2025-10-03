VFW Post 6393 Auxiliary Memberships

New First- time Member Dues
$30

New first-time member Dues

Renewal Annual Membership Dues
$25

Renewal Monthly Membership Dues

Lifetime Membership Fee for 18-20 year old
$253

LIFE

MEMBERSHIP

FEES

Life Membership fees

are not refundable.

Attained age at 12/31

of year applying for

Life Membership.




Life Membership Fee for 21-25 yr olds
$242

Life Membership Fee for 26-30 yr olds
$230

Life Membership Fee for 31-35
$219

Life Membership Fee for 36-40 yr olds
$213

Life Membership for 41-45
$201

Life Membership Fee for 46-50 yrs old
$196

Life Membership Fee for 51-55 yr olds
$184

Life Membership Fee for 56-60 yr olds
$173

Life Membership Fee for 61-65 yr olds
$161

Life Membership Fee for 66-70 yr olds
$150

Life Membership Fee for 71-75 yr olds
$132

Life Membership Fee for 76-80 yr olds
$109

Life Membership Fee for 81-85 yr olds
$86

Life Membership Fee for 86-90 yr olds
$69

Life Membership Fee for 91 and older
$58

