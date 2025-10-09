Sales closed

VFW Post 8787's Veterans Day Silent Auction

Pick-up location

500 VFW Rd, Austin, TX 78753, USA

Amy's Ice Cream Four Pack item
$10

Starting bid

$30 Value.

Four (4) Ice-cream Certificates

Milk + Honey Spa Gift Certificate item
$80

Starting bid

Value: $160

Cidercade passes and Gift Card item
$30

Starting bid

Four (4) unlimited play passes and food gift card. $90 value

Maudie's Tex-Mex Gift Card item
$25

Starting bid

$50 Gift Card

Waterloo Restaurant Gift Card item
$15

Starting bid

$30 Gift Card

Sea Island Shrimp House Gift Certificate item
$10

Starting bid

$25 Gift Certificate

Round Rock Express 4 Baseball Tickets item
$35

Starting bid

Four (4) tickets to a regular season game. Exp. June 15, 2026. M-Thurs. games only.

Spare Time Bowling Package item
$30

Starting bid

90 minute bowling & shoe rental package for Six (6). Exp. Feb. 8, 2026.

Perry's Steakhouse Gift Card 1 item
$25

Starting bid

$50 Gift Card for Sunday Supper

Redeemable Sundays only from 4-9PM

Perry's Steakhouse Gift Card 2 item
$25

Starting bid

$50 Gift card for Sunday Supper Redeemable Sundays only from 4-9PM

Meanwhile Brewing Company Gift Set item
$25

Starting bid

Includes special edition Lg. tshirt, koozie, sticker, pint glass, hat & $25 Giftcard $60 value

Thundercloud Subs Tee & Gift Cards item
$20

Starting bid

XL Tshirt + $25 in Thunderbucks giftcards - $50 value

Flix Brewhouse Movie Lovers Gift Box item
$30

Starting bid

XL Tshirt,Pint glass, 2 movie passes and giftcard for $80

Texas Hog Hunt #1 item
$300

Starting bid

$1,999 Value.

3 day/2 night wild hog hunt for Two persons

Texas Hog Hunt #2 item
$300

Starting bid


$1,999 Value.

3 day/2 night wild hog hunt for Two persons

Lake Travis Zipline Adventures item
$100

Starting bid

$292.28 Value.

2 tickets for a 3 hour guided tour adventure. Reservations required to use certificate.


Pappas Restaurants Gift Card item
$25

Starting bid

$50 gift card for any Pappas family of restaurants



Four (4) Paramount Theater Passes item
$15

Starting bid

Four Film Passes to the Classic Film Series. Exp. Dec. 31, 2026. $48 Value.

El Dorado Gift Basket
$30

Starting bid

$50 gift card plus El Dorado Swag

$150 Value.


4 Tickets to Texas Stars Hockey Game item
$70

Starting bid


Certificate for four (4) tickets to any game throughout the 2025-26 season

$150 Value

Chick-Fil-A Gift Pack item
$25

Starting bid

Chick-Fil-A Swag and gift certificates $75 Value

COTA Kart Racing item
$100

Starting bid

6 rounds of Speed City Karting, 6 Rounds of mini Golf - $300 Value

Gourmet Cheese Tasting Class item
$45

Starting bid

$109 Value.

2 Tickets to Antonelli's Signature Cheese Tasting Class. Exp. Nov. 8, 2026.

Cap City Comedy Club item
$50

Starting bid

6 gen admission


$50 Gift Card

Disney Moana's Adventure Canoe Lego #43270 item
$20

Starting bid

MSRP: $52

Disney Stitch Lego #43249 item
$20

Starting bid

MSRP: $48

Botanical Collection - Wildflower Bouquet Lego #10313 item
$40

Starting bid

MSRP: $90

Friends - Sport Center Lego #41744 item
$35

Starting bid

MSRP: $90

Percy Jackson 7 book collection (soft cover) item
$20

Starting bid

MSRP: $66

Kid’s Luggage Set 5 Piece Suitcase Set 16’’ Hardside Luggage item
$30

Starting bid

MSRP: $70

Retro Motorcycle Diner & Bar Building Set item
$50

Starting bid

MSRP $139

Carrying Case for Nintendo Switch 2 item
$15

Starting bid

MSRP: $40

Saker Mini Chainsaw, 6 Inch item
$30

Starting bid

MSRP: $78

Dog Man: The Supa Epic Collection: #1-6 Box Set item
$25

Starting bid

MSRP: $70

Shiatsu Foot Massager with Heat item
$20

Starting bid

MSRP: $48

Roller Derby Cruze XR | Rush Hightop Women's Roller Skates item
$35

Starting bid

Womens Size Nine (BLACK COLOR)

MSRP: $70

Henri Matisse 1905 Canvas Wall Art, Set of 3 item
$20

Starting bid

MSRP: $45

R40S PRO Retro Gaming Console, 30000+ HD Games item
$20

Starting bid

MSRP: $52

TOPDON AD500 OBD2 Scanner Car Code Reader Scan Tool item
$50

Starting bid

MSRP: $150

SteelSeries Arctis Nova 7X Wireless Gaming Headset item
$70

Starting bid

MSRP: $140 - For Xbox

Kerye Professional Japanese Premium Knife Sharpening Stone item
$25

Starting bid

MSRP: $70

Craftsman v-Series Ratchet, 3/8 Drive Flex-Head item
$65

Starting bid

Comes with magnetic socket holder set MSRP: $125

Steering Wheel lock and Car Emergency Kit item
$35

Starting bid

MSRP: $85

Cracker Barrel Rocking Chair item
$80

Starting bid

MSRP: $140

Blender for Smoothies, 1200W item
$40

Starting bid

MSRP: $99

Baby Basket - Travel Portable Heater for Milk Water item
$30

Starting bid

MSRP: $80

Magic: The Gathering - Final Fantasy Collector’s Edition item
$350

Starting bid

Commander Deck Bundle - Includes All 4 Surge Foil Decks

MSRP: $700

Apple Airpod Pro 2 item
$100

Starting bid

MSRP: $250

Apline Star Womens Motorcycle item
$100

Starting bid

MSRP: $200

