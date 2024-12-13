Victory Charter School

Hosted by

Victory Charter School

About this event

Sales closed

Victory Charter School's Music Department Silent Auction

Pick-up location

9779 Kris Jensen Lane, Nampa, ID 83686

Artisan Chocolate Gift Basket item
Artisan Chocolate Gift Basket
$25

Starting bid

Arno Chocolates! A locally owned chocolate, gelato, and sorbet shop. This chocolate basket is a chocolate lovers dream, and a perfect gift for the holiday season!
Scheels Gift Basket item
Scheels Gift Basket
$35

Starting bid

This Scheels gift basket includes a $50 Scheels gift card, backyard toys, and two sports drinks.
NNU Nighthawks Fan Basket item
NNU Nighthawks Fan Basket
$40

Starting bid

This basket includes an NNU basket, a beanie, banner, water bottle, trucker cap, journal, a lanyard, 2 insulated mugs, an outdoor blanket, a hoodie (large), tshirt (small), and keychain. Great gift for alumni, students, prospective students, and fans!
Crazy Critters Custom Design Basket item
Crazy Critters Custom Design Basket
$35

Starting bid

This custom wind spinner is the perfect addition to a proud-American home. This wind spinner is weather resistant and comes in an adorable box lit with twinkle lights.
Cozy Cocoa at Home item
Cozy Cocoa at Home
$15

Starting bid

This basket was made by Custom Critter Designs. It has 2 adorable sublimated mugs with all the hot cocoa and treats for a cozy movie night.
Dutch Bros Christmas Basket item
Dutch Bros Christmas Basket
$50

Starting bid

This Dutch Bros Gift basket includes five $20 gift cards with delicious treats, peppermint spoons and basket. Perfect gift for this holiday season!
Lucky Dog Basket item
Lucky Dog Basket
$25

Starting bid

This Bark Box basket includes a Super Chewey subscription box for one month, and some super fun dog toys for a special dog.
Mustard Seed of Faith Box item
Mustard Seed of Faith Box
$15

Starting bid

This basket has some amazing Vintage decor pieces and a candle from Mustard Seed. Great gift!
Stella’s Ice Cream Basket item
Stella’s Ice Cream Basket
$25

Starting bid

This Stella’s Ice Cream basket includes an insulated pint container, 2 free ice creams, a t-shirt, a hat, and some Stella’s stickers.
Hostess with the Mostest Basket item
Hostess with the Mostest Basket
$25

Starting bid

This basket is every Christmas party host’s dream. It contains one 13 x 9 ceramic baking dish, two festive ceramic dishes, one ornament beverage dispenser, three mittens spatulas, one plaid table runner, and two Tupperware containers.
Day at the Spa Basket item
Day at the Spa Basket
$35

Starting bid

This Spa basket contains one $50 gift certificate to Moon Blossom Day Spa, body wash, body scrub, one pair of aloe Teddy socks, one bath bomb, two hand towels, one tube of deluxe hand, and foot cream, and a beautiful basket.
Swig Basket item
Swig Basket
$20

Starting bid

Swig Basket This Swig basket contains everything you need to make your own Swig drink at home. It includes a Swig insulated cup with two straws, syrups, soda, treats, treats, a gift card, and soda.
Baking Spirits Bright item
Baking Spirits Bright
$20

Starting bid

This baking basket is for fun for the whole family. It includes cookie cutters, frosting, cookie mixes, whisk, spatulas, a cutting board, sprinkles, a tea towel, and a beautiful basket.
Day at the Zoo Basket item
Day at the Zoo Basket
$20

Starting bid

This basket contains fun for the whole family. It includes two adult and two child tickets to Zoo Boise. It also has fun safari hats for the kids and a fun basket and toy to take with you.
Fun at the Arcade Basket item
Fun at the Arcade Basket
$40

Starting bid

This basket includes five $20 gift cards to be used at PlayJoy arcades. The beautiful basket includes cute stuffed animals, and toys for this upcoming season.
Pickleball Basket item
Pickleball Basket
$25

Starting bid

This pickleball basket includes one paddle set of 2, 5 pickleballs, pickleball corn puff snacks, a mini pickleball set with gummy pickleball paddles, and a nice oversized basket for storage.
Hair Care Basket item
Hair Care Basket
$25

Starting bid

This hair care basket includes Matrix shampoo and conditioner, verb, ghost, oil, verb, dry shampoo, powder, ghost, dry oil, and a lovely gift box.
Outdoor Picnic Basket item
Outdoor Picnic Basket
$50

Starting bid

This basket includes a 28-quart Lifetime insulated cooler, snacks for the whole family, and an outdoor blanket. Perfect for picnics!
Wiggle Car and Gift Card Combo item
Wiggle Car and Gift Card Combo
$50

Starting bid

Give the gift of a brand new Wiggle Car to your little one this Christmas and get them all the stocking stuffers with the $50 Fred Meyer’s gift card.
Outdoorsman Basket item
Outdoorsman Basket
$50

Starting bid

This outdoorsman basket includes 40 hand tied flies for fishing, a Bino harness, and 4 Cordova insulated water bottles.
Deck the Halls Basket item
Deck the Halls Basket
$20

Starting bid

Celebrate this Christmas with your new Santa cookie jar, appetizer dishes, and stockings for the mantle.
Scentsy Basket item
Scentsy Basket
$25

Starting bid

Get a limited edition holiday Scensty warmer with a soft, fluffy blanket. Perfect gift, or treat for yourself!
White Water Rafting Trip item
White Water Rafting Trip
$100

Starting bid

Starting in the "Whitewater Capital" of Riggins, Idaho you will experience a thrill-filled and action-packed float. This half-day trip features a variety of class 3 and 4 whitewater rapids including Time Zone, Chair, Traps, Fiddle Creek, and more. Along with the excitement of the whitewater you can also enjoy time swimming in the river and enjoying the beautiful scenery. *Must be redeemed in the 2025 season*
Walker Gopher Control item
Walker Gopher Control
$50

Starting bid

1 hour gopher control treatment for your lawn that eliminates pests without the poison, explosions, or traps.
Police Officer Ride Along item
Police Officer Ride Along
$50

Starting bid

Spend a few hours riding along with Sergeant J. Jones and experience nightshift patrol in Nampa. Winner will be contacted by Sergeant J. Jones to arrange a date. Shift would be on Sunday, Monday, Tuesday or Wednesday from 9-12am (Midnight). Can end earlier if preferred. *Participant must be at least 16 years old*
Nampa PD Tactical Response Team Experience item
Nampa PD Tactical Response Team Experience
$100

Starting bid

The tactical team is trained to respond to incidents including hostage situations, barricaded subjects, high risk warrant service, high risk drug search warrants, active shooter situations and other incidents requiring special tactics and resources. TRT trains 1-2 times per month in various tactics, breaching methods, firearms proficiency, rescue operations, etc. Highest bidder will be permitted to spend 4 hours participating in team training on one of the tactical teams training days. The date will be coordinated with the tactical team commander, sometime during the 2025 calendar year. *Participant must be 18 or older and pass a limited criminal history review*
Candle Lover Basket item
Candle Lover Basket
$20

Starting bid

4 beautiful, soy candles from Bath and Body Works with the best holiday scents to fill your home.
Mr. Grinch Basket item
Mr. Grinch Basket
$20

Starting bid

Includes an oven mitt, table runner, spatula set, plate/platter set, serving bowl, table booth, and adorable cutting boards with all of your favorite whos.
SeneGence Basket item
SeneGence Basket
$15

Starting bid

Dead Sea Salt Bath soak, red ruby nail set with file, smoothing body scrub, smoothing body lotion.
Homemade Toffe Boss Tofee item
Homemade Toffe Boss Tofee
$15

Starting bid

Milk Chocolate with almonds, one pound box.
Toffee Boss Homemade Toffee item
Toffee Boss Homemade Toffee
$15

Starting bid

Milk chocolate toffee, no nuts. 1 pound box.
Homemade Red Velvet Cake item
Homemade Red Velvet Cake
$15

Starting bid

Homemade Red Velvet Cake, beautifully frosted and decorated to celebrate the night!
Liberty Charter Principal for a Day item
Liberty Charter Principal for a Day
$300

Starting bid

Shadow your principal for a day on a special Friday! Go out for lunch with the principals and others for a special occasion, read and present citizen of the week, work in the kitchen, and all of the other fun tasks of being a principal at one of the charter schools!
Victory Charter School Principal for a Day item
Victory Charter School Principal for a Day
$300

Starting bid

Shadow your principal for a day on a special Friday! Go out for lunch with the principals and others for a special occasion, read and present citizen of the week, work in the kitchen, and all of the other fun tasks of being a principal at one of the charter schools!
Legacy Charter School Principal for a Day item
Legacy Charter School Principal for a Day
$300

Starting bid

Shadow your principal for a day on a special Friday! Go out for lunch with the principals and others for a special occasion, read and present citizen of the week, work in the kitchen, and all of the other fun tasks of being a principal at one of the charter schools!
Gift Certificate item
Gift Certificate
$15

Starting bid

Gift certificate for a $25 gift basket from gourmetgiftbaskets.com , perfect for holiday gifts!
Idaho Pizza Large Pizza item
Idaho Pizza Large Pizza
$10

Starting bid

Any Large Pizza, ID Center location
Boise Organic Hair Basket item
Boise Organic Hair Basket
$25

Starting bid

This basket includes a free haircut at Bliss Salon and Spa. These products are clean and effective. No sulfites or parabens to obstruct your hair goals. All products are color-safe and make your hair feel amazing!
Girls Day Basket item
Girls Day Basket
$25

Starting bid

Enjoy the morning at Flying M with a $20 M gift card and insulated hydroflask. Then go together to Unbreakable Bonds Permanent Jewelry to get permanent bracelets or anklets together. Permanent jewelry is not painful, or actually permanent. It is custom, high quality jewelry that never tarnishes, and can be custom fitted to fit any preference. Once fitted, the jump ring is welded shut. *Jewelry can be custom fit with a clasp, if not wanting it to be permanently welded*
Dutch Apple Pie item
Dutch Apple Pie
$10

Starting bid

Homemade Dutch apple pie!
Pumpkin Pie Bars item
Pumpkin Pie Bars
$10

Starting bid

Homemade pumpkin pie bars!
Peppermint Fudge item
Peppermint Fudge
$5

Starting bid

Delicious homemade peppermint fudge!
Peppermint Fudge item
Peppermint Fudge
$5

Starting bid

Homemade peppermint fudge.
Triple Chocolate Mousse Cake item
Triple Chocolate Mousse Cake
$20

Starting bid

Gluten free triple chocolate mousse cake! This cake is homemade and incredible!!!!
Chocolate Cheesecake item
Chocolate Cheesecake
$20

Starting bid

Homemade chocolate cheesecake.
Book item
Book
$5

Starting bid

Book written by walker's grandmother and illustrated by sophomore Brayli Walker.
Golf and Italian item
Golf and Italian
$40

Starting bid

Gift certificate for Bit o Italy and $50 off Top Golf! Fun date night or family outing!
German Chocolate Cake item
German Chocolate Cake
$20

Starting bid

Homemade German Chocolate cake!
Milk Chocolate Toffee with Almonds item
Milk Chocolate Toffee with Almonds
$15

Starting bid

1 poundToffee Boss' milk chocolate toffee with almonds.
Milk Chocolate Toffee w/Almonds item
Milk Chocolate Toffee w/Almonds
$10

Starting bid

Toffee Boss milk chocolate toffee with almonds

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!