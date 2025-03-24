eventClosed

Victory Christian Academy PTF's Silent Auction

3953 N Flannery Rd, Baton Rouge, LA 70814, USA

Lake Martin Getaway - 3 Night Stay
$400

2 Bedroom/2 Bath Condo at Lake Martin StillWaters Golf, Pool, Tennis & Marina - Sleeps 6. NO DATE RESTRICTIONS!!! Book available dates on the website below! Just 29 miles from Auburn University with amenities including pool, tennis & pickleball courts. Has its own with a grill. Enjoy golf, zipline and the soothing waters of beautiful Lake Martin. $1200 Value https://www.airbnb.com/rooms/992065460901605337?guests=1&adults=1&s=67&unique_share_id=cd7f66c0-125b-41a2-9a8a-a4371c17ffd2
LSU Baseball Tickets
$150

4 Champions Club tickets to LSU vs. Alabama baseball game on April 19, 2025 donated by Wade & Denise Giles Section E, Row 3, Seat 9-12 $350 Value
Lux Fragrances Candle
$25

Italian Linen scent Parfumed Candle donated by Trey Marino's Central Florist & Gifts $55 Value
Old Paths Natural Market Gift Set
$25

$25 gift card, jellybeans & magnesium cream Old Paths Natural Market 13623 Hooper Road, Suite B Central, LA $50 Value
Weiler Plastic Surgery Gift Card
$310

Includes 20 units of Botox, Derma Plane & Diamond Glow Facial $625 Value
Refresh Central Gift Card
$50

$100 gift card & facial kit Refresh Central 13579 Hooper Rd Central, LA $200 Value
Body Sculpt Barre - 1 month membership
$85

1 month of unlimited classes at Body Sculpt Barre 14340 Wax Road, Suite 201 Central, LA $175 Value
Basics Paintball Party
$50

Gel blaster NEXUS party for up to 10 players Basics Paintball 9285 Cockerham Rd Denham Springs $350 Value
J. Rhodes Salon Gift Basket
$40

$100 Gift Card, Joico women's hair products & Man Made Wash mens 4-in-1 product J. Rhodes Salon 9949 Florida Blvd, Suite B Walker, LA $160 Value
J Lene' Salon & Spa gift card
$25

$50 gift card J. Lene' Salon & Spa 13475 Vera McGowan, Suite A Walker, LA $50 Value
BeauVie Nail Bar gift card
$25

$50 gift card BeauVie Nail Bar 10544 Sullivan Rd, Suite B Central, LA $50 value
Teeth Whitening Kit
$45

Teeth Whitening Kit Donated by Central Dental Care $90 value
LSU baseball Tickets
$50

4 Tickets for LSU vs. Mississippi State for March 29 Section 121, Row 3, Seats 16-19 Donated by Matt & Candace Addison $100 Value
Baton Rouge Zydeco Hockey Tickets
$200

8 FRONT ROW seats to Baton Rouge Zydeco vs. Watertown Wolves on April 4th donated by Mandy & Doug Chaney $400 value
Premier reserved seating for Awards Program
$10

Includes premium reserved seated for up to 8 people at VCA awards program in May 2025
Premier reserved seating for 8th Grade Graduation
$10

Includes premium reserved seated for up to 8 people at VCA 8th grade graduation in May 2025
Premier reserved seating for K-5 graduation
$10

Includes premium reserved seated for up to 8 people at VCA K-5 graduation in May 2025
Premier reserved parking at Awards Program
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA awards program in May 2025
Premier reserved parking for Awards Program
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA awards program in May 2025
Premier reserved parking for 8th Grade Graduation
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA 8th grade graduation in May 2025
Premier reserved parking for 8th Grade Graduation
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA 8th grade graduation in May 2025
Premier reserved parking for K-5 Graduation
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA K-5 graduation in May 2025
Premier reserved parking for K-5 Gradaution
$5

Includes 1 premium reserved parking spot at VCA K-5 graduation in May 2025
Free Dress Birthday Celebration - Elementary students
$5

1 Free dress day for your child (grade K-4 to 4th) on his/her birthday with special decorated table at lunch (2025-2026 school year)
Free Dress Birthday Celebration - Middle school students
$5

1 Free dress day for your child (grade 5th-8th) on his/her birthday with special decorated table at lunch (2025-2026 school year)
Craft time with Mrs. Aaron
$5

1 special craft hour with the principal at an appropriate time during school (date TBD)
Lunch with Mrs. Aaron
$5

1 Chick-Fil-A lunch with the principal in her office
Premier reserved parking for Praise 150
$5

Includes premium reserved parking for VCA Praise 150 Talent Show in May 2025
Premier reserved parking for Praise 150
$5

Includes premium reserved parking for VCA Praise 150 Talent Show in May 2025
VCA Concessions
$5

Includes 2 concession items per VCA home sports events for all games for 2025-2026 school year (excludes playoff games)
VCA Game Pass
$20

Includes entry into all home games for all sports at VCA for 2025-2026 School year (excluding playoff games)
Crosswalk with Mrs. Melissa
$5

For 1 week, your student will be able to assist Mrs. Melissa with crosswalk carpool duty
Assistant Principal for the Day!
$5

For 1 day your student will be able to assist Mrs. Aaron with announcements and lunch duty.
Chee Chees Playroom Gift set
$50

10 play pass for Chee Chee's Playroom, lollipop and non-skid socks $100 Value
CrossFit Zachary Gift Cetificate
$40

$175 gift certificate towards CrossFit Zachary Membership 3204 LA-19 Zachary, LA $175 Value
Tiger Eye Painting
$50

Tiger Eye Painting by Artist Bridget Petus 30"x10" $100 value
LSU Themed gift basket item
LSU Themed gift basket
$50

Gift basket loaded with all things LSU donated by Mrs. Reinhardt 's 8th Grade homeroom class. See photo for full detail of items $560 Value
Writing/Journaling Gift Basket item
Writing/Journaling Gift Basket
$25

Gift basket filled with a variety of writing/journaling items donated by Mrs. Prejean's K4 class. Please see photo for full detail of all items $110 value
Fitness Gift Basket item
Fitness Gift Basket
$50

Gift Basket with fitness inspired items donated by Mrs. Vaughn's 8th Grade homeroom class. See photo of full list of all items $255 Value
Freeze Dried Candy Gift Basket item
Freeze Dried Candy Gift Basket
$70

Gift Basket filled with various yummy freeze dried candies for your sweet tooth donated by Hecht’s 5th grade class. Please see photo for full list of items $140 Value
Taco Tuesday Night Gift Basket item
Taco Tuesday Night Gift Basket
$45

Gift basket filled with all you need for your family's taco Tuesday night donated by Mrs. Hebert's 3rd grade class. See photo for full list of all items. $90 Value
Family Game Night Gift Basket item
Family Game Night Gift Basket
$30

Gift basket loaded with game for the whole family to enjoy donated by Mrs. Jones 6th grade homeroom class. Please see photo for full list of all items. $180 Value
Spa Day Gift Basket item
Spa Day Gift Basket
$85

Gift basket filled with all you need for an at home day of pampering donated by Ms. Causey's 1st grade class. Please see photo for full list of all items. $170 Value
Baking Gift Basket item
Baking Gift Basket
$85

Gift basket full of items to bake up yummy treats donated by Mrs. Latona's K5 class. Please see photo for full list of all items. $175 Value
Book Lover's Gift Basket item
Book Lover's Gift Basket
$75

Gift basket filled with so many options to curl up for a day of reading donated by Mrs. Pozzi's 8th grade homeroom. Please see photo for full list of all items. $155 Value
Family Movie Night Gift Basket item
Family Movie Night Gift Basket
$55

Gift basket full of all you need for a fun family movie night donated by Mrs. Collins K5 class. Please see photo for full list of all items included. $110 Value
Gift Card Gift Basket item
Gift Card Gift Basket
$85

Gift set filled with gift cards to various stores, restaurants and more donated by Mrs. Gross's 2nd grade class. Please see photo for full list of all gift cards included. $170 Value
Louisiana Gift Basket item
Louisiana Gift Basket
$100

Gift basket packed with tons of Louisiana food & drink products & accessories donated by Mrs. Swearingen’s 5th grade class. Please see photo for full list of all items. $200 value
Gardening gift basket item
Gardening gift basket
$75

Gift basket filled with items to make your garden a success donated by Mrs. Hodges’s 4th grade class. Please see photo for full list of all items. $150 Value
BBQ/Grilling Gift Basket item
BBQ/Grilling Gift Basket
$65

Gift basket with items to kick off grilling season donated by Mrs. King’s 1st grade class. Please see photo for full list of all items. $135 value
VCA School Spirit Gift Basket item
VCA School Spirit Gift Basket
$50

Gift basket filled with all the ways to show you VCA Warrior Pride donated by Mrs. Parker’s 2nd grade class. Please see photo for full list of all items. $230 Value
Beach Gift Basket/Wagon item
Beach Gift Basket/Wagon
$290

Beach wagon filled with items to make your beach day memorable donated by Mrs. Chandler’s 3rd grade class. Please see photo for full list of all items. $575 Value
Gotham Archery Gift Certificate
$15

$35 gift certificate 14455 Greenwell Springs Rd Central, LA
Gotham Archery Gift Certificate
$5

$35 gift certificate 14455 Greenwell Springs Rd Central, LA
Gotham Archery Gift Certificate
$15

$35 gift certificate 14455 Greenwell Springs Rd Central, LA
Gotham Archery Gift Certificate
$75

Gift certificate for 8 people for team building event $480 Value 14455 Greenwell Springs Rd Central, LA
Raising Canes Gift Basket
$50

Gift basket filled with shirts, koozies, hats, plush toy, gift cards and more $100
Coffee Lovers Gift Basket item
Coffee Lovers Gift Basket
$85

Gift basket filled with all things to enjoy your favorite cup of coffee donated by Mrs. Holt’s 6th grade class. Please see photo for full list of all items. $175 Value
Red, White & Blue Gift Basket item
Red, White & Blue Gift Basket
$75

Gift basket filled with all things for celebrating the USA donated by Mrs. Hubbard 4th grade class. Please see photo for full list of items included $150 Value

