Vikingland Curling Club Dues (2025-2026)

802 3rd Ave W

Alexandria, MN 56308

Full Wednesday Night League - Early Bird
$275
Includes United States Curling Association (USCA), Minnesota Curling Association (MCA) dues, membership insurance, Vikingland Curling Club voting rights and ice fees associated with league play and open curling events.

Full Wednesday Night League
$300

Includes United States Curling Association (USCA), Minnesota Curling Association (MCA) dues, membership insurance, Vikingland Curling Club voting rights and ice fees associated with league play and open curling events.

Instructional League
$60

October 15, 22, 29, & Nov 5, 2025 TIME: 7 – 9PM

Alternate
$120

Includes United States Curling Association (USCA), Minnesota Curling Association (MCA) dues, membership insurance, Vikingland Curling Club voting rights and ice fees associated with league play and open curling events.

Guest Fee
$15
Guest Fee with Curling Instruction
$30
Social Member - Non-curler
$40

USCA, MCA, & VCC voting member.

$

