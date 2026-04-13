Figure Skating Club of Park City

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Figure Skating Club of Park City

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VIP Table Payment - 2026

Table 1 - Family/Friend
$750

Table 1 - Center Ice (family table), up to 6 guests

0
Table 2 - Business
$1,000

Table 2 - Center Ice (business sponsor), up to 6 guests

0
Table 3 - Business
$1,000

Table 3 - Center Ice (business sponsor), up to 6 guests

0
Table 4 - Family/Friend
$450

Table 4 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests

0
Table 5 - Family/Friend
$450

Table 5 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests

0
Table 6 - Family/Friend
$450

Table 6 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests

0
Table 7 - Family/Friend
$450

Table 7 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests

0
Table 8 - 2-Top, Family/Friend
$250

Table 8 - Lobby End (family/friend), 2 guests

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Table 9 - Lobby End, Family/Friend
$350

Table 9 - Lobby End (family/friend), up to 4 guests

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Table 10 - Lobby End ($250-$750)
$350

Table 10 - Lobby End (family/friend), up to 4 guests

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