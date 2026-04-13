VIP Table Payment - 2026

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Table 1 - Center Ice (family table), up to 6 guests
Table 2 - Center Ice (business sponsor), up to 6 guests
Table 3 - Center Ice (business sponsor), up to 6 guests
Table 4 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests
Table 5 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests
Table 6 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests
Table 7 - Middle Ice (family/friend), up to 4 guests
Table 8 - Lobby End (family/friend), 2 guests
Table 9 - Lobby End (family/friend), up to 4 guests
Table 10 - Lobby End (family/friend), up to 4 guests
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