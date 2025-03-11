Virginia Ballet Company and School Playbill Advertisements 2025-2026
Playbill Advertisement 1/4 page
$135
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1/4 page Vertical advertisement (2 1/4" wide X 3 1/2" tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
1/4 page Vertical advertisement (2 1/4" wide X 3 1/2" tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement 1/2 page
$225
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1/2 page Horizontal advertisement (4 1/4" wide X 3 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
1/2 page Horizontal advertisement (4 1/4" wide X 3 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement Full Page
$375
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
Full Page Horizonal advertisement (4 3/4" wide X 7 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Full Page Horizonal advertisement (4 3/4" wide X 7 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement 1/8 page
$75
rate.item.membershipRenewalInfo.noExpiration
1/8 page Horizontal advertisement (2 1/4" wide X 1 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
1/8 page Horizontal advertisement (2 1/4" wide X 1 1/2"tall)
includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution