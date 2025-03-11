Virginia Ballet Company and School Playbill Advertisements 2025-2026

Playbill Advertisement 1/4 page
$135

1/4 page Vertical advertisement (2 1/4" wide X 3 1/2" tall) includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement 1/2 page
$225

1/2 page Horizontal advertisement (4 1/4" wide X 3 1/2"tall) includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement Full Page
$375

Full Page Horizonal advertisement (4 3/4" wide X 7 1/2"tall) includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution
Playbill Advertisement 1/8 page
$75

1/8 page Horizontal advertisement (2 1/4" wide X 1 1/2"tall) includes: business listed as corporate sponsor in programs for our Promenade and Alice in Wonderland performances as well as a Social Media post including your website link & hashtags, noting your contribution

