Virtual Raffle for Summer Camp Vouchers 2026

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10 winners will be selected for this raffle. Multiple entries are allowed, but winners vouchers are limited to 1 per child.
For summer camp program information please visit: https://www.mslearningcenter.com/summer-learning-program
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For more summer camp program information regarding the summer camp program please visit: https://www.regoparksummercamp.com/optin1723042813742
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