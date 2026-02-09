Parent Association of PS 174, William Sidney Mount

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About this raffle

Virtual Raffle for Summer Camp Vouchers 2026

M&S Summer Camp
$5

10 winners will be selected for this raffle. Multiple entries are allowed, but winners vouchers are limited to 1 per child.

For summer camp program information please visit: https://www.mslearningcenter.com/summer-learning-program

Rego Park's Best Summer Camp
$5

10 winners will be selected for this raffle. Multiple entries are allowed, but winners vouchers are limited to 1 per child

For more summer camp program information regarding the summer camp program please visit: https://www.regoparksummercamp.com/optin1723042813742

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