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About this event

Virtual Technical Training with Pro Joel Garcia Jr

One Session - June 11, 2026 -Thursday @ 3:00PM - 4:00PM
$30

8 left!

Only 8 spots available per session, sign up before they are gone!

One Session - June 12, 2026 -Friday @ 3:00PM - 3:30PM
$20

8 left!

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One Session - June 15, 2026 -Monday @ 4:15PM - 5:15PM
$30

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One Session - June 19, 2026 -Friday @ 3:00PM - 3:30PM
$20

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One Session - June 23, 2026 -Tuesday @ 3:00PM - 4:00PM
$30

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One Session - June 25, 2026 -Thursday @ 3:00PM - 4:00PM
$30

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One Session - June 26, 2026 -Friday @ 3:00PM - 3:30PM
$20

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One Session - June 30, 2026 -Tuesday @ 3:00PM - 4:00PM
$30

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