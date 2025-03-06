Atara Girls High School
Exhibit 2025: Virtue Reality
Atara Girls High School
6701 Elbrook Ave. , Cincinnati, OH 45237, USA
General Admission
$20
add
Walk-In Student Admission (K-12)
$14
add
Walk-In General Admission | Family Max
$75
add
Master Builder (Full Room) Sponsorship | Inc. 12 Admissions
$1,800
add
Digital Developer Sponsorship | Includes 10 Admissions
$720
add
Engineering Expert | Includes 8 Admissions
$540
add
Blueprint Designer Sponsorship | Includes 6 Admissions
$360
add
Code Craftsman Sponsorship | Includes 4 Admissions
$180
add
Structural Supporter | Includes 2 Admissions
$100
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout