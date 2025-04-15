Hosted by

Vista Verde Elementary

Vista Verde Elementary PTA's Silent Auction

RESERVED PARKING STALL - Vista Verde- VALUE PRICELESS! item
RESERVED PARKING STALL - Vista Verde- VALUE PRICELESS!
$750

Starting bid

A reserved front and center covered parking space at Vista Verde with your name painted on the spot. Valid for the 2025-26 school year.
"Fitness & Recovery" VALUE $850 (4th Grade - Schneider) item
"Fitness & Recovery" VALUE $850 (4th Grade - Schneider)
$300

Starting bid

Massage Gun $ 50 Stretch lab voucher 2 x pack of 10 Nike Studio class pass 2 x $25 retail voucher Nike studios TIDL heat therapy spray, TIDL pain relief spray, TIDL Hemp Cryo spray, TIDL Cryo Pain Relief Relief Cream Yeti Tumbler Hot and Cold Body Wrap
ERIK NELSON SURF CAMP! - ONE WEEK! - THIS SUMMER VALUE -$800 item
ERIK NELSON SURF CAMP! - ONE WEEK! - THIS SUMMER VALUE -$800
$400

Starting bid

Donating ONE week of Erik Nelsen Surf Camp (All-Girls or Co-Ed) for Summer 2025 Value $800 Expires 8/22/25 If you win the auction Item please email [email protected] to book your camp date!
"Spa Day" VALUE $750 (3rd Grade - Caswell) item
"Spa Day" VALUE $750 (3rd Grade - Caswell)
$250

Starting bid

1 Micro-needling procedure w/exosomes Spa head band Clay mask Facial scrubbing tool
Coding Summer Camp - VALUE - $675 (2nd Grade - Hinkey) item
Coding Summer Camp - VALUE - $675 (2nd Grade - Hinkey)
$250

Starting bid

1 week of summer coding camp certificate (value $675) with a Gaming keyboard, mouse and mouse pad ($100)
Parents Night Out - VALUE $640 (4th Grade Durand) item
Parents Night Out - VALUE $640 (4th Grade Durand)
$250

Starting bid

Two JCC Kids night out (for 3 kids) Fashion Island gift card Movie gift card
"Pamper Yourself" - VALUE $585 (8th Grade Eckermann) item
"Pamper Yourself" - VALUE $585 (8th Grade Eckermann)
$250

Starting bid

Haircut and conditioning treatment (by Lani Fisher & Tiffany Scott Salon) Facial (Nubella med spa) Kerastase hair products
"Fitness by Foreman" - VALUE $550 (6th Foreman) item
"Fitness by Foreman" - VALUE $550 (6th Foreman)
$250

Starting bid

(2) Sender One Certificates (Free Intro to Climbing/Bouldering Class OR Sender City Session for you and 1 friend). (1) Mega+Well Certificate (5 Pilates Megaformer sessions + 5 Wellness Sessions) Patagonia Tote + Trucker Hat, Mega+Well Beanie and Grip Socks
"Code Ninjas!" - VALUE "$450 - (6th Grade Percoco) item
"Code Ninjas!" - VALUE "$450 - (6th Grade Percoco)
$180

Starting bid

One Month Coding Lessons: 2- one hour sessions per week CODING + 2- one hour sessions of STEAM per week One Code Ninjas Tumbler One Code Ninjas Hat *Student receives points for wearing Code Ninjas gear to class to trade in for goodies!
"Family Fitness/Dance"- VALUE $400 (2nd Grade - Kim) item
"Family Fitness/Dance"- VALUE $400 (2nd Grade - Kim)
$185

Starting bid

Private family group lesson, Family Day Pass to JCC, J Discovery Center Pass, 24 oz Hydroflask, Lucky Honeyr Pilates grip socks, Resistance Bands, Hair Ties, Yoga Mat, Liquid IV, Muscle Massage Gun for Athletes, Workout Tote Bag, Sweat House OC Class
Gamers Basket - VALUE $400 (3rd Grade - Madden) item
Gamers Basket - VALUE $400 (3rd Grade - Madden)
$185

Starting bid

Gaming Headphones, controller charging station, Atari lego set, headphone stand with USB chargers and LED lights
VIP Family Summer Starter - VALUE $400 (7th Grade - Ghiassi) item
VIP Family Summer Starter - VALUE $400 (7th Grade - Ghiassi)
$185

Starting bid

Oversized beach towel, Hands-free portable neck fan, Natural sand remover pouch, Waterproof phone pouches (2-pack, 3-person pop-up beach tent), (2) $50 eGift Cards to Dave & Buster’s, AMC Movie Night Pack: 4 digital tickets + $40 eGift Card, (2) 100-level Angels tickets + $30 food & beverage credit
"Puppy Yoga" - VALUE $370 (2nd Grade - Sandberg) item
"Puppy Yoga" - VALUE $370 (2nd Grade - Sandberg)
$180

Starting bid

Puppy Yoga Gift Card for two individuals ($138), 2 yoga mats, 3 yoga towels, 2 30oz Stanley Tumblers, Puppy Stanley toppers, Puppy Mad Libs Book, 4 Puppy Plush Stuffed Animals, Dog Yoga T-Shirt, Storage basket
"Nature Lovers" - VALUE $360 (K Parker) item
"Nature Lovers" - VALUE $360 (K Parker)
$180

Starting bid

Environmental Nature Center GC ($50) Tanaka Farms GC ($150) Sleeping bag, cozy blanket, scavenger hunt game, bug kit, books, nature kit, stuffed animals, Hydroflask water bottle, mini lantern
"Staycation" - VALUE $350 (K Larson) item
"Staycation" - VALUE $350 (K Larson)
$180

Starting bid

This basket has everything you need for a fun staycation. It includes $100 in movie tickets and goodies, a $100 DoorDash gift card, and 2 tickets to the Discovery Cube. For time at home and the park, there is a fun orchid Lego set and an Aerobie frisbee. You'll also find goodies for fun in the sun, including an OC tote bag and Goodr sunglasses. Our class also compiled a list of a few staycation ideas to spark your imagination for your fun time with family!
"Family Game Night" - VALUE $300 (5th Grade - Jones) item
"Family Game Night" - VALUE $300 (5th Grade - Jones)
$100

Starting bid

11 Board games and corn hole set!
Labubu Variety Pack - VALUE $300 (1st Grade - Skeber) item
Labubu Variety Pack - VALUE $300 (1st Grade - Skeber)
$100

Starting bid

1 have a seat labubu, 1 macaron labubu, 1 lazy yoga labubu, 1 power puff girl, 1 the monsters, 1 teletubbies
"Beach Bonfire" - VALUE $300 (8th Stoldt) item
"Beach Bonfire" - VALUE $300 (8th Stoldt)
$100

Starting bid

IGLOO Cooler, Sand Cloud Party blanket, frisbee, marshmallow roasting sticks and S'Mores Ingredients
Young Artists - VALUE $300 (5th Grade - Gornbein) item
Young Artists - VALUE $300 (5th Grade - Gornbein)
$100

Starting bid

Art lesson GC ($200), chalk, markers, art set, paint brushes, crystal growing kit, modeling clay, art paper
Shopping & Entertainment Spectrum VALUE $292 (6th Widen) item
Shopping & Entertainment Spectrum VALUE $292 (6th Widen)
$85

Starting bid

$50 gift card to Edikted, $50 gift card to Sephora, $50 gift card to Pacsun, $25 gift card to Yogurtland, $25 gift card to Starbucks, 2 passes for Escape room (worth $92)
Movie Night at Home- VALUE $285 (3rd Grade- Williams) item
Movie Night at Home- VALUE $285 (3rd Grade- Williams)
$85

Starting bid

Projector, popcorn machine, popcorn kernels, 2 pairs of slippers, blanket, assorted candies and cookies.
"Bake the World a Better Place" VALUE $280- (K-Farquhar) item
"Bake the World a Better Place" VALUE $280- (K-Farquhar)
$85

Starting bid

One dozen cupcake GC to sprinkles, cupcake baking set including silicone baking tray, dye-free food coloring, frosting and sprinkles. (2) cake mix, melamine cupcake stand and trays, mixing bowl, kids apron, kitchen cupcake towel, pastel paper napkins, edible gold glitter, metal cupcake sign, colorful cupcake toppers, gold cupcake cups, mini silicone spatula set.
"Golf- Swing, Snack, Repeat"- VALUE $250 (5th Huffman) item
"Golf- Swing, Snack, Repeat"- VALUE $250 (5th Huffman)
$85

Starting bid

$100 Roger Dunn Gift Card, alope masterpro, socks, first aid kit, pro club brush, led golf calls, 2x club towels, ball cleaner, golf glove
"Surf's Up" - VALUE $250 (7th Grade - Mark) item
"Surf's Up" - VALUE $250 (7th Grade - Mark)
$85

Starting bid

Jack's Surfboards GC ($50), 2 towels, Hydroflask water bottle, sunscreen, surf book, Surfer Dude toy, beach hat, Goodr sunglasses, portable speaker, cooler, a hoodie
"Knotts Berry Farm" - VALUE $210 - (4th Tuttle) item
"Knotts Berry Farm" - VALUE $210 - (4th Tuttle)
$85

Starting bid

A sunblock spray, a sunblock stick, a portable fan, a portable charger, some microfiber towels, a bunch of the farm cookies, 2 $50 gift cards, jam, water bottle, popcorn, lip balm
"All Things Pink" - VALUE $200 - (Awbrey Smith) item
"All Things Pink" - VALUE $200 - (Awbrey Smith)
$75

Starting bid

Try living life through pink colored lenses-with this basket you definitely can! It includes everything in pink to entertain each and every member of your family including a trip to the beach with Vista Verde engraved beach towels and sunglasses. For the golf enthusiast, a set of Callaway golf balls and towel and emergency poncho just in case! Let's not forget a charger that adapts to most phones and iPads, etc. and fits into the festive Lilo and Stitch backpack. Stay hydrated with your very own Stanley H2O Tumbler and store some spending cash and CC in a tumbler pouch that fastens to it. Carry your favorite gadgets in a supercool hot pink toolbox. Lastly, have some family fun time with Pusheen Card game and Squishmallow scented slime. Take a leap and love the pink life!
"Boardom Buster" - VALUE $190 (6th Grade Weireter) item
"Boardom Buster" - VALUE $190 (6th Grade Weireter)
$75

Starting bid

$50 Doordash, Irvineopoly and other board games and snacks
"Newport FI Wellness" - VALUE $170 - (1st Grade - Ridens) item
"Newport FI Wellness" - VALUE $170 - (1st Grade - Ridens)
$75

Starting bid

Self-care kit, Soft blanket, and Spa Pendry GC
Squishmallows - VALUE $152 - (1st Grade - Na) item
Squishmallows - VALUE $152 - (1st Grade - Na)
$50

Starting bid

3 squishmallows (sizes 16", 14", 12"), 12 Micro squishmallows size 2.5", Take 4 Squishmallow card game, squishmallow sketchbook and stationary supplies, squish along squishmallows pack, squishmallows blanket
"Starbucks" - VALUE $150 - (7th Grade - Schultz) item
"Starbucks" - VALUE $150 - (7th Grade - Schultz)
$50

Starting bid

50 gift card to Starbucks, Stanley tumbler, Starbucks straw cup, mug, cocoa, snacks
"Health Products/Trader Joe's"-VALUE $130 (7th Grade Chaney) item
"Health Products/Trader Joe's"-VALUE $130 (7th Grade Chaney)
$50

Starting bid

The Popular Trader Joe's MINI PASTEL CANVAS TOTE BAG in Blue 13" x11". Hair mask shea butter, Hand cream fresh blooms, Leave in conditioner, Hair oil, Hydrating face mask, Peony bath fizzer, Candle peony blossom, Lip balm and Lip mask jelly bean flavored lip duo.
"Dinner Out" - VALUE $115 - (8th Grade - Smith) item
"Dinner Out" - VALUE $115 - (8th Grade - Smith)
$50

Starting bid

Gift Cards from The Stand ($20), Sol Mexican cuisine ($50), California Pizza Kitchen ($20) and On the Run ($25)
Rapha Acupuncture Treatment- Value $250 (1 of 2) item
Rapha Acupuncture Treatment- Value $250 (1 of 2)
$100

Starting bid

Gift certificate valued at $250 total, covering an initial consultation ($70), an acupuncture treatment ($130), and a cupping session ($50) https://www.raphaacu.com/
Rapha Acupuncture Treatment- Value $250 (2 of 2) item
Rapha Acupuncture Treatment- Value $250 (2 of 2)
$100

Starting bid

Gift certificate valued at $250 total, covering an initial consultation ($70), an acupuncture treatment ($130), and a cupping session ($50) https://www.raphaacu.com/
Sea Senorita Duffy WITH Driver! - VALUE $395 item
Sea Senorita Duffy WITH Driver! - VALUE $395
$125

Starting bid

1: 2 hour Duffy Newport harbor cruise with driver $395 value tip not included expires expires May 30, 2026
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(1 of 3) item
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(1 of 3)
$125

Starting bid

1 Voucher for One free month of Kumon Math or Reading (not both) - total value is $345; only valid at the Tustin Market Place location. Expires 12/31/2025 and must schedule a free placement test.
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(2 of 3) item
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(2 of 3)
$125

Starting bid

1 Voucher for One free month of Kumon Math or Reading (not both) - total value is $345; only valid at the Tustin Market Place location. Expires 12/31/2025 and must schedule a free placement test.
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(3 of 3) item
KUMON Math OR Reading voucher TUSTIN - VALUE $345(3 of 3)
$125

Starting bid

1 Voucher for One free month of Kumon Math or Reading (not both) - total value is $345; only valid at the Tustin Market Place location. Expires 12/31/2025 and must schedule a free placement test.
$300 OFF of Camp James Tuition booked between 6/9/25-7/2/25 item
$300 OFF of Camp James Tuition booked between 6/9/25-7/2/25
$100

Starting bid

Certificate instructions/date restrictions: Certificate is valid for $300 off tuition Valid for use ONLY in first 4 weeks of camp in 2025 (June 9 – July 2, 2025)
Father Daughter Gala 2 Tickets! - VALUE $250 item
Father Daughter Gala 2 Tickets! - VALUE $250
$75

Starting bid

2 tickets to 2025/26 Father Daughter Gala- $250 total value!
SebaMed skin care products basket! VALUE $150 item
SebaMed skin care products basket! VALUE $150
$50

Starting bid

Skin care- shampoo, lotion, moisturizer, deodorant, conditioner, eye cream, body wash $150.00 value
Waterworks Aquatics Center - Semi Private Lessons VALUE $116 item
Waterworks Aquatics Center - Semi Private Lessons VALUE $116
$70

Starting bid

The certificate is for one package of four free semi-private swim lessons ($116 value). Please only print one certificate Expires 11/1/2025 Certificate valid for new families only Only valid at Waterworks Aquatics Irvine (25 Waterworks Way, Irvine, CA 92618)
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (1 of 3) item
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (1 of 3)
$50

Starting bid

STEM Session pass for a student (STEM: Science, Technology (we do Coding), Engineering (we do Robotics, and Electricity & Electronics), and Mathematics). The Pass is for a full STEM session (90 minutes) and will be valid between September 9/1/2025 and December 12/31/2025.
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (2 of 3) item
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (2 of 3)
$50

Starting bid

STEM Session pass for a student (STEM: Science, Technology (we do Coding), Engineering (we do Robotics, and Electricity & Electronics), and Mathematics). The Pass is for a full STEM session (90 minutes) and will be valid between September 9/1/2025 and December 12/31/2025.
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (3 of 3) item
Stemtree STEM Sessions! - VALUE $100 (3 of 3)
$50

Starting bid

STEM Session pass for a student (STEM: Science, Technology (we do Coding), Engineering (we do Robotics, and Electricity & Electronics), and Mathematics). The Pass is for a full STEM session (90 minutes) and will be valid between September 9/1/2025 and December 12/31/2025.
"Kids" Night Out & Sports Basement GC VALUE $85
$30

Starting bid

(1) Kids Night Out Admission at the JCC AND (1) $25 gift card for Sports Basement. Kids Night Out events are offered monthly and allow families to bring their children for an evening of pizza, ice cream, games and movies (from 5:30 p.m. to 9:00 p.m.).
ZO Skincare Gift Basket - Value $125 item
ZO Skincare Gift Basket - Value $125
$40

Starting bid

Daily Skincare Program All Skin Types (Gentle Cleanser, Exfoliating Polish, Complexion Renewal Pads) Sunscreen & Primer Broad Spectrum SPF 30 and a Silver Mesh Bag, Travel Size. Value $125
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (1 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Hinkey 2nd Grade Teacher for the Day
$50

Starting bid

Have you ever wondered what it's like being a 2nd grade teacher? This year, on May 29th you could be the teacher for the day in your second-grade classroom! You will be leading the class with morning work/lessons/groups and even be able to choose from making a portion of the day as being a: DEAR (drop everything and read), Game Day, or Art. And as one of the second grade "teachers," you'll be able to eat lunch with the teachers! We look forward to seeing who our "newest" second grade teacher will be this year! (One student wins per class.) Love, Ms. Hinkey, Ms. Sandberg, and Ms. Kim
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (2 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Sandberg 2nd Grade Teacher for the Day
$50

Starting bid

Have you ever wondered what it's like being a 2nd grade teacher? This year, on May 29th you could be the teacher for the day in your second-grade classroom! You will be leading the class with morning work/lessons/groups and even be able to choose from making a portion of the day as being a: DEAR (drop everything and read), Game Day, or Art. And as one of the second grade "teachers," you'll be able to eat lunch with the teachers! We look forward to seeing who our "newest" second grade teacher will be this year! (One student wins per class.) Love, Ms. Hinkey, Ms. Sandberg, and Ms. Kim
Kim 2nd Grade Teacher for the Day
$50

Starting bid

Have you ever wondered what it's like being a 2nd grade teacher? This year, on May 29th you could be the teacher for the day in your second-grade classroom! You will be leading the class with morning work/lessons/groups and even be able to choose from making a portion of the day as being a: DEAR (drop everything and read), Game Day, or Art. *Date and Time will be arranged by the teachers. And as one of the second grade "teachers," you'll be able to eat lunch with the teachers! We look forward to seeing who our "newest" second grade teacher will be this year! (One student wins per class.) Love, Ms. Hinkey, Ms. Sandberg, and Ms. Kim
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (3 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (4 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (5 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (6 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (7 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Mathnasium One Month Membership - Value $469 (8 of 8)
$200

Starting bid

ONE MONTH MEMBERSHIP at University Park Mathnasium. Up to 10 SESSIONS PER MONTH redeemable at MATHNASIUM OF UNIVERSITY IRVINE 5321 University Dr, Irvine, CA 92612 No contracts required.
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Farquhar) item
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Farquhar)
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Farquhar. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Farquhar. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Parker) item
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Parker)
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Mr. Parker. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Mr. Parker. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Skeber) item
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Skeber)
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Mrs. Skeber. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Larson) item
Kindergarten - Movie and Ice Cream! (Larson)
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Larson. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Mrs. Skeber. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Ridens) item
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Ridens)
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Mrs. Ridens. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$25

Starting bid

Watch a movie and have ice cream with the Kindergarten teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Larson. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Na) item
1st Grade Picnic Lunch with Teachers (Na)
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Na. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Madden Lunch with Teachers
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers for Chick-fil-A! Please only bid if your child is a current student of Ms. Madden. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Mrs. Ridens. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Have a picnic lunch with the First Grade teachers! Please only bid if your child is a current student of Ms. Na. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Madden Lunch with Teachers
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers for Chick-fil-A! Please only bid if your child is a current student of Ms. Madden. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Williams Lunch with Teachers
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers for Chick-fil-A! Only bid if your child is a current student of Ms. Williams. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Williams Lunch with Teachers
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers for Chick-fil-A! Only bid if your child is a current student of Ms. Williams. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Tuttle Pizza Party!
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Mr. Tuttle. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Mr. Tuttle. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Mr. Tuttle. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Mr. Tuttle. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Schneider Pizza Party!
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Schneider. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Schneider. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Chik-fil-A with 3rd Grade Teachers (Caswell) item
Chik-fil-A with 3rd Grade Teachers (Caswell)
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers and Chick-fil-A! Only bid if your child is a current student of Ms. Caswell. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Third Grade teachers and Chick-fil-A! Only bid if your child is a current student of Ms. Caswell. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Schneider. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Schneider. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Durand Pizza Party!
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Durand. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Durand. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Durand. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fourth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Durand. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Huffman Pizza Party!
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Huffman. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Huffman. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Huffman. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Huffman. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Jones Pizza Party!
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Jones. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Jones. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Jones. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Jones. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Dry Eye Rejuvenation Package item
Dry Eye Rejuvenation Package
$400

Starting bid

Dry Eye Rejuvenation Package 4 Sessions OptiLight IPL + LipiFlow Treatment
Gornbein Pizza Party
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Gornbein. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Gornbein. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
$35

Starting bid

Spend lunch time with the Fifth Grade teachers for a pizza party! Please only bid if your child is a current student of Ms. Gornbein. 1 purchase per family per classroom. *Date and Time will be arranged by the teachers.
Eyelumia Full Spectrum Floor Lamp- Value $600 item
Eyelumia Full Spectrum Floor Lamp- Value $600
$300

Starting bid

Sponsored by Eyelumia California/Ms. Ridens 1st Grade Class!

