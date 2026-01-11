Visual Arts Guild of Frisco Silent Auction B

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About this event
Starting bid
Lucy Tolkunova
Sauce Pigment 8x10
Starting bid
Lucy Tolkunova
Oil 8x8
Starting bid
Maninder Chahal
Watercolor 17x14
Starting bid
Maninder Chahal
Watercolor 13x16
Starting bid
Maria Magdalena Plagge
Acrylic 8x8
Starting bid
Maria Magdalena Plagge
Acrylic 8x8
Starting bid
Marly Lindsey
Acrylic 12x16
Starting bid
Mehran Yousefi
Watercolor 30x22
Starting bid
Mehran Yousefi
Oil 21x17
Starting bid
Michael Thibodeaux
Digital Photography 20x24
Starting bid
Michael Thibodeaux
Digital Photography 19x16
Starting bid
Nicko Coleman
Digital Photography 11x14
Starting bid
Nicko Coleman
Digital Photography 11x14
Starting bid
Nigam Sedhai Sedhai
Acrylic 36x24
Starting bid
Nigam Sedhai Sedhai
Acrylic 24x24
Starting bid
Olivia Ogren-Hrejsa
Digital Photography 28x38
Starting bid
Olivia Ogren-Hrejsa
Digital Photography 20x30
Starting bid
Patty Lebed Hess
Giclée Print 20x40
Starting bid
Patty Lebed Hess
Acrylic 20x16
Starting bid
Pooja Mewara
Acrylic 14x18
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