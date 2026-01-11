Visual Arts Guild of Frisco

Hosted by

Visual Arts Guild of Frisco

About this event

Sales closed

Visual Arts Guild of Frisco Silent Auction B

Pick-up location

6591 Dallas Pkwy, Frisco, TX 75034, USA

Lemons item
Lemons
$150

Starting bid

Lucy Tolkunova

Sauce Pigment 8x10

Still Life in Pink item
Still Life in Pink
$120

Starting bid

Lucy Tolkunova

Oil 8x8

Kalamkari Florals item
Kalamkari Florals
$250

Starting bid

Maninder Chahal

Watercolor 17x14

Whisper of Spring item
Whisper of Spring
$200

Starting bid

Maninder Chahal

Watercolor 13x16

1883: A Passage Begins item
1883: A Passage Begins
$200

Starting bid

Maria Magdalena Plagge

Acrylic 8x8

A Torch For All item
A Torch For All
$200

Starting bid

Maria Magdalena Plagge

Acrylic 8x8

Willie on Kirkpatrick's Farm item
Willie on Kirkpatrick's Farm
$265

Starting bid

Marly Lindsey

Acrylic 12x16

A Dance With Flowers item
A Dance With Flowers
$350

Starting bid

Mehran Yousefi

Watercolor 30x22

Uncontained item
Uncontained
$300

Starting bid

Mehran Yousefi

Oil 21x17

The Frozen Veil item
The Frozen Veil
$200

Starting bid

Michael Thibodeaux

Digital Photography 20x24

Frozen Crepe item
Frozen Crepe
$100

Starting bid

Michael Thibodeaux

Digital Photography 19x16

Rainwashed October item
Rainwashed October
$100

Starting bid

Nicko Coleman

Digital Photography 11x14

Launch Point item
Launch Point
$100

Starting bid

Nicko Coleman

Digital Photography 11x14

The Becoming item
The Becoming
$1,200

Starting bid

Nigam Sedhai Sedhai

Acrylic 36x24

Glitches item
Glitches
$700

Starting bid

Nigam Sedhai Sedhai

Acrylic 24x24

Locally Sourced item
Locally Sourced
$300

Starting bid

Olivia Ogren-Hrejsa

Digital Photography 28x38

Sunrise Over Moulton Barn item
Sunrise Over Moulton Barn
$250

Starting bid

Olivia Ogren-Hrejsa

Digital Photography 20x30

Early Morning on the Homestead item
Early Morning on the Homestead
$300

Starting bid

Patty Lebed Hess

Giclée Print 20x40

My Happy Place item
My Happy Place
$600

Starting bid

Patty Lebed Hess

Acrylic 20x16

The Palace of Winds item
The Palace of Winds
$100

Starting bid

Pooja Mewara

Acrylic 14x18

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