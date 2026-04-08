🌿 Vivre le Français grandeur nature : Devenez un aventurier de la langue française !

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About this event
C’est parti pour l’aventure, les enfants découvrent le français en explorant la nature à travers des jeux amusants.
De nouveaux défis attendent les apprentis explorateurs avec un jeu de piste et des missions en français.
Les aventuriers francophones coopèrent pour résoudre des énigmes et créer ensemble en plein air.
Mission accomplie, les enfants deviennent officiellement diplômés aventuriers francophones !
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