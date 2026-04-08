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About this event

🌿 Vivre le Français grandeur nature : Devenez un aventurier de la langue française !

480 S Bryn Mawr Ave

Bryn Mawr, PA 19010, USA

Semaine 1 - May 9
$30

C’est parti pour l’aventure, les enfants découvrent le français en explorant la nature à travers des jeux amusants.

Semaine 2 - May 16
$30

De nouveaux défis attendent les apprentis explorateurs avec un jeu de piste et des missions en français.

Semaine 3 - May 23
$30

Les aventuriers francophones coopèrent pour résoudre des énigmes et créer ensemble en plein air.

Semaine 4 - Mai 30
$30

Mission accomplie, les enfants deviennent officiellement diplômés aventuriers francophones !

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