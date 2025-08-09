Hosted by
Voices For Children Of Okeechobee And The Treasure Coast Inc
VOICES ABOUND RAFFLE TABLE
One chance of winning
$3
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
More details...
Add
2 TICKETS
$5
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
More details...
Add
5 TICKETS
$10
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
More details...
Add
12 TICKETS
$20
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
$3
→ 1 ticket
$5
→ 2 tickets
(saves $1)
$10
→ 5 tickets
(saves $5)
$20
→ 12 tickets
(best value — saves $16)
More details...
Add
Did you know?
We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!
Continue