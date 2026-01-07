Voices Rising Annual Sponsorship 2026

Offered by
About the memberships
No expiration
Benefits:
Corporate logo displayed prominently at 4 signature concerts per calendar year
Corporate logo included on the printed program at our 4 signature concerts
Shout out in our email newsletter (1500 recipients)
@ Mentions on social media channels in advance of 4 signature concerts each year
Corporate logo displayed on our homepage
6.5” x 4.5” ad in digital program at each of our signature concerts (half page)
Verbal recognition at our 4 signature concerts as part of the President’s speech
Two complimentary tickets to 1 concert of your choice each season
No expiration
Benefits:
Corporate logo displayed prominently at 4 signature concerts per calendar year
Corporate logo included on the printed program at our 4 signature concerts
Shout out in our email newsletter (1500 recipients)
@ Mentions on social media channels in advance of 4 signature concerts each year
Corporate logo displayed on our homepage
6.5” x 4.5” ad in digital program at each of our signature concerts (half page)
No expiration
Benefits:
Corporate logo displayed prominently at 4 signature concerts per calendar year
Corporate logo included on the printed program at our 4 signature concerts
Shout out in our email newsletter (1500 recipients)
@ Mentions on social media channels in advance of 4 signature concerts each year
Corporate logo displayed on our supporters page (internal)
6.5” x 2.25” OR 3.25” x 4.5” ad in digital program at each of our signature concerts (quarter page)
No expiration
Benefits:
Corporate logo displayed prominently at 4 signature concerts per calendar year
Corporate logo included on the printed program at our 4 signature concerts
Shout out in our email newsletter (1500 recipients)
@ Mentions on social media channels in advance of 4 signature concerts each year
Corporate logo displayed on our supporters page (internal)
