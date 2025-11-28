Friends Of Maybury State Park Inc

Friends Of Maybury State Park Inc

Volunteer - February Full Moon Hike

Maybury State Park

Eight Mile Entrance, Trailhead Building

Hike Leader: 3 1/2 Mile paved hike
Lead 3 mph hike on paved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader: 1 1/2 Mile paved hike
Lead 2 mph family friendly hike on paved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader: 2 mile unpaved hike
Lead 2-3 mph hike on unpaved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader Assistant 3 1/2 mile paved hike
Assist hike leader manage participants on 3 mph hike on paved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. 

Hike Leader Assistant 1 1/2 mile paved hike
Assist hike leader manage participants on 2 mph family friendly hike on paved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. 

Hike Leader Assistant 2 mile unpaved trail
Assist hike leader manage participants on 2-3 mph hike on unpaved trails. Route map provided. Knowledge of trail required. Training available. 

Shadow Hike Leader
Learn by hiking with an experienced leader. No experience necessary.

Staff Friends of Maybury info table
Help with Friends of Maybury State Park info table before the hike. May also lead or participate in a hike.

