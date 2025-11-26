Volunteer - January Full Moon Hike

Maybury State Park

Eight Mile Entrance, Trailhead Building

Hike Leader: 3 1/2 Mile paved hike
Lead 3 mph hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader: 1 1/2 Mile paved hike
Lead 2 mph family friendly hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader: 2 mile unpaved hike
Lead 2-3 mph hike on unpaved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.

Hike Leader Assistant 3 1/2 mile paved hike
Assist hike leader manage participants on 3 mph hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. 

Hike Leader Assistant 1 1/2 mile paved hike
Assist hike leader manage participants on 2 mph family friendly hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. 

Hike Leader Assistant 2 mile unpaved trail
Assist hike leader manage participants on 2-3 mph hike on unpaved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. 

Shadow Hike Leader
Learn by hiking with an experienced leader. No experience necessary.

Staff Friends of Maybury info table
Help with Friends of Maybury State Park info table before the hike. May also lead or participate in a hike.

