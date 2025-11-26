Volunteer - January Full Moon Hike

Eight Mile Entrance, Trailhead Building
Lead 3 mph hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.
Lead 2 mph family friendly hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.
Lead 2-3 mph hike on unpaved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required. Must be at least 18 years of age.
Assist hike leader manage participants on 3 mph hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required.
Assist hike leader manage participants on 2 mph family friendly hike on paved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required.
Assist hike leader manage participants on 2-3 mph hike on unpaved trails. Prior knowledge of trail or attendance at training required.
Learn by hiking with an experienced leader. No experience necessary.
Help with Friends of Maybury State Park info table before the hike. May also lead or participate in a hike.
