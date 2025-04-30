Roanoke Chamber of Commerce
eventClosed
Volunteer Opportunity - Roanoke Farmer's Market
Roanoke
IN 46783, USA
Setup Volunteer
free
Place trash receptacles, place street barricades, assist vendors, etc.
Place trash receptacles, place street barricades, assist vendors, etc.
seeMoreDetailsMobile
closed
Teardown Volunteer
free
Remove No Parking Signs, remove and deliver street barricades back to the Roanoke Town Hall, remove trash receptacles.
Remove No Parking Signs, remove and deliver street barricades back to the Roanoke Town Hall, remove trash receptacles.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout