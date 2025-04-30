eventClosed

Volunteer Opportunity - Roanoke Farmer's Market

Roanoke

IN 46783, USA

Setup Volunteer
free
Place trash receptacles, place street barricades, assist vendors, etc.
Teardown Volunteer
free
Remove No Parking Signs, remove and deliver street barricades back to the Roanoke Town Hall, remove trash receptacles.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing